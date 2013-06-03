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الكتاتني في اجتماع مرسي: ملف "مياه النيل" لا يقبل المزايدات السياسية

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الكتاتني في اجتماع مرسي: ملف "مياه النيل" لا يقبل المزايدات السياسية الكتاتني في اجتماع مرسي: ملف "مياه النيل" لا يقبل المزايدات السياسية

كتب : فاطمة النشابي منذ 22 دقيقة

الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة

قال سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن مسألة المياه في تمثل مسألة حياة أو موت للشعب المصري، وإن قضية "سد النهضة" تحتاج لوقفة حقيقية من الجميع وخاصة من المؤسسة الرئاسية ولا تقبل المزايدة، وتحتاج إلى أن نأخذ جميع الإجراءات المتوقعة لحلها.

وتابع، في جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي لمناقشة قضية سد النهضة، أن الشعب المصري لابد أن يقف خلف قيادته السياسية لأن هذه القضية لا تخص فصيل دون فصيل، حيث إننا سنلجأ لكافة الإجراءات سواء بالقانون الدولي أو بالدبلوماسية السياسية لمواجهة الأزمة.

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بدء اجتماع مرسي والقوى السياسية لمناقشة أزمة "سد النهضة"

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