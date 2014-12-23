مارتينيز: تجنبت الاتصال بزملائي في بايرن ميونيخ

(إفي): أعرب الإسباني خافي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني عن تفاؤله ازاء التعافي من الاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي.

وقال لاعب الوسط الدولي في مقابلة نشرها الموقع الألكتروني للنادي الألماني "أشعر بالتحسن يوميا. يمكنني كل مرة القيام بمزيد من التمارين. هذا أيضا مفيد للعقل. فكما يجب أن تكون الساق سليمة، يجب أن يكون العقل سليم".

وأكد اللاعب، الذي تجنب تحديد موعد لتعافيه وعودته للملاعب، أنه "يتحسن" وفقا لبرنامج تعافيه، وأنه يعمل "بجدية يوميا" من أجل استعادة لياقته البدنية.

ويجري خافي حاليا جلسات للتعافي العضلي تخضع لها ركبته المصابة، إضافة لتمارين هوائية لتحسين تدفق الدم والأوكسجين.

ويشعر لاعب الوسط الدولي بالتفاؤل إزاء تعافيه، معربا عن اقتناعه بأنه قد انتهى من أيامه الأسوأ الخاصة بالإصابة، والتي كانت في الاسابيع الاولى عقب خضوعه للعملية الجراحية، والتي لم يكن يتحرك فيها سوى بعكاز.

وقال "كانت الفترة الأصعب. لا يمكنك التحرك. لا يمكنك القيام بشيء. الاصدقاء والزملاء واخصائيو العلاج الطبيعي كانوا دائما ما يحاولون تشجيعك. ساعدوني كثيرا. لكني شعرت بالالم احيانا وتفاديت الاتصال بالفريق. لم تكن أياما سهلة".

وأوضح أنه سيقضي هذه الأيام مع عائلته في اقليم نابارا (شمالي إسبانيا) وانه سيقوم بعدها بجولة داخل إسبانيا مستغلا فترة التوقف الشتوية لمباريات الدوري الألماني "البوندسليجا" والبحث عن الراحة والطمأنينة.

وأكد "سأذهب إلى مكان ما وسأحاول نسيان كرة القدم والساق لبضعة أيام. فقط سأستريح واستمتع".

وتعرض اللاعب الدولي لاصابة بقطع في الرباط الصليبي في 13 من اغسطس الماضي خلال مباراة السوبر الالماني امام بروسيا دورتموند.

وتعد اصابة مارتينيز واحدة أخرى في قائمة طويلة من الاصابات لحقت بلاعبي المدرب بيب جوارديولا، وشملت فيليب لام وديفيد ألابا وهولجر بادشتوبر وكلاوديو بيتزارو وتوم شتارك وبيبي رينا.