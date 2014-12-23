الرقابة الإدارية بسوهاج تضبط موظفا أثناء قيامه بتلقى رشوة

تمكن رجال الرقابة الإدارية بمحافظة سوهاج، من ضبط و/ م/ أ موظف بحى شرق سوهاج حال تلقية رشوة متلبساً بالصوت والصورة وبحوزتة مبلغ 6 آلاف جنيه كان يتلقاها من أحد المواطنين بعد قيامة باقناعة بامكانية تعيينة بديوان المحافظة.

كان العميد محمد اكرم الجزار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج قد تلقي معلومات بقيام احد الموظفين بحى شرق سوهاج ويدعى و/ م/ أ بتلقية رشوة من احد المواطنين بعد ان اوهمة بامكانية تعيينة بديوان عام المحافظة وبعد التعليمات المباشرة برصدة بالصوت والصورة تم ضبطه وبحوزتة مبلغ 6 الاف جنية اثناء قيامة بتلقيها من احد المواطنين كرشوة متفق عليها نظير قيامة بتعيينة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4669 ادارى قسم اول سوهاج وتم عرضة على النيابة العامة التى قررت حبس المتهم المذكور اربعة ايام على ذمة التحقيق .