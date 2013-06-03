وفدان من السودان وبوركينافاسو يصلان إلى القاهرة لبحث آثار "سد النهضة"

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم، وفد كبير من وزارة الري السودانية برئاسة جودة الله عثمان سليمان، كما وصل وفد من وزارة الري في دولة بوركينافاسو، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، للقاء عدد من المسئولين لبحث أخر تطورات الأوضاع حول سد النهضة الذي بدأت أثيوبيا في إنشائه، وعلى أثره سوف بدات في تحويل مجرى النيل الأزرق.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن الوفد السوداني وصل على الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، بينما وصل الوفد الخاص بدولة بوركينافاسو على الطائرة المصرية القادمة من أديس أبابا، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار لبدء اللقاءات مع المسئولين.