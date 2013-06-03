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"البناء والتنمية" يبدأ أولى جولات انتخاباته الداخلية اليوم

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"البناء والتنمية" يبدأ أولى جولات انتخاباته الداخلية اليوم "البناء والتنمية" يبدأ أولى جولات انتخاباته الداخلية اليوم

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 12 دقيقة

يبدأ حزب البناء والتنمية اليوم أولى جولات انتخاباته الداخلية لاختيار هيكله الإداري والتنفيذي ومسؤولي الوحدات القاعدية والأمناء على مستوى المراكز والقرى وأعضاء المؤتمر العام للحزب المقرر عقده في العشرين من يونيو الجاري.

وقال رضا رجب، مسؤول اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات الحزب بالمنيا، إن الانتخابات ستعقد بمقرات الحزب بمختلف المراكز والقرى، لانتخاب عشرة أعضاء من مؤسسي الحزب فى كل محافظة يزيد عدد المؤسسين بها على خمسين عضوا، على أن يتم غدا انتخاب اللجنة القيادية لكل مركز أو قسم (خمسة أعضاء) والحائز على أعلى لأصوات من هؤلاء الخمسة ليصبح أميناً للمركز. وفي يوم الاثنين المقبل يتم انتخاب اللجنة القيادية للمحافظة (أحد عشر عضوا) على أن ينتخبوا من بينهم بعد انتخابهم، أمينا للمحافظة.

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