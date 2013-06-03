"مخيون" في اجتماع "مرسي": موافقة مصر على بناء سد النهضة خطأ استراتيجي

رئيس "النور": يجب توحيد الجهود مع السودان لمواجهة أزمة المياه

كتب : فاطمة النشابي منذ 12 دقيقة

الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور

قال يونس مخيون رئيس حزب النور، إن موافقة مصر على بناء سد النهضة خطأ استراتيجي خطير، لأنه يؤدي إلى ضرر بالغ بأمن مصر القومي والمائي.

وتابع "مخيون"، في كلمته خلال جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي لمناقشة أزمة سد النهضة، أنه من الضروري توحيد الصف الداخلي لمواجهة الازمة، ولابد من الضغط الشعبي لمساندة الموقف السياسي، وتوحيد الجهود السياسية والدبلوماسية مع السودان لتحقيق رؤية مشتركة لمواجهة الأمر، والتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لوقف بناء هذا السد.

وأضاف "مخيون"، أن آخر الأوراق التي من الممكن استخدامها هي الحل الاستخبارتي للتعامل مع الموقف، وانتقد آداء وزير الري ووصفه بـ"الضعيف".

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بدء اجتماع مرسي والقوى السياسية لمناقشة أزمة "سد النهضة"