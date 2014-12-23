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«عباس» يهدد بوقف التعامل مع إسرائيل إذا لم يصدر قرار أممي بإنهاء الاحتلال

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هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التعامل مع إسرائيل في حال لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (ايه بي إس) الثلاثاء عن عباس الذي يقوم في الوقت الراهن بزيارة للجزائر قوله في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية الجزائرية: «إذا فشلنا (في إصدار قرار) سنوقف كل التعامل مع الإسرائيلية ونطلب منها تحمل كل مسؤولياتها لأنها دولة احتلال».
>وأضاف عباس: «إن لم يمر المشروع العربي الفلسطيني المقدم لدى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال سنتخذ جملة من الخطوات السياسية والقانونية التي سيكون لها تداعياتها».
>وتابع الرئيس الفلسطيني حديثه قائلا: «إننا مصممون لاسترجاع حقوق شعبنا ومنها حق العودة وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولن نستسلم لسياسة الهيمنة وطغيان الاحتلال»، مضيفا «فلابد أن يبزغ فجر الحرية وتقام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف».

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