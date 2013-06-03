"ماضي" يطالب بتدخل عسكري لحل أزمة سد النهضة

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 4 دقائق

أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط

قال أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط، إنه لابد من استخدام استراتيجية التعامل مع أزمة خطف الجنود من خلال استنفار شعبي عام للدفاع عن أمننا المائي باستخدام القوة المسلحة.

وطلب "ماضي" وزير الدفاع بإجرائ زيارة إلى مضيق باب المندب، وتكليف سفن حربية سريعة بتفقده، وقال إن أسوأ الاحتمالات أن تكون تصريحات المسؤولين الإثيوبيين مسألة خداع استراتيجي.

كما طالب بالضغط الدولي كأحد الحلول للأزمة، واقترح تكوين وفد شعبي وتقديم تقارير للرئاسة مباشرة.

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