وصول 12 الف طن بوتاجاز لمواني السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات أستقبل اليوم 12 الف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى و ذلك على متن السفينتين استميد جاز و مصر جاز.

أضاف عبر بيان إعلامي كما يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة بتروفى و على متنها 841 طن معدات و مهيئات قادمة من الصين و تغادر الميناء السفينة كاى ينج و على متنها 42500 طن فوسفات متجهة الى كندا .

يستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة ثيوسك بيستى و على متنها 17077 طن كلينكر قادمة من الامارات و سفينة الحاويات زين لاند قادمة من جدة.