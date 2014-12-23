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وصول 12 الف طن بوتاجاز لمواني السويس

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وصول 12 الف طن بوتاجاز لمواني السويس وصول 12 الف طن بوتاجاز لمواني السويس

ميناء السويس – أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات أستقبل اليوم 12 الف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى و ذلك على متن السفينتين استميد جاز و جاز.

أضاف عبر بيان إعلامي كما يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة بتروفى و على متنها 841 طن معدات و مهيئات قادمة من الصين و تغادر الميناء السفينة كاى ينج و على متنها 42500 طن فوسفات متجهة الى كندا .

يستقبل ميناء السخنة اليوم السفينة ثيوسك بيستى و على متنها 17077 طن كلينكر قادمة من الامارات و سفينة الحاويات زين لاند قادمة من جدة.

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