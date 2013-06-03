الاتحاد الفيدرالى الدولى يقيم دورة تدريبية لأعضاء (رعاية)

أقام الاتحاد الدولى الفيدرالى للتصلب المتعدد تدريب خاص فى القاهرة لأعضاء جمعية رعاية المتميزين من أجل زيادة الكفاءة فى العمل على تحسين مباشرة العمل وإدارة الجمعية بنجاح لتمكينهم من رفع الوعى ونشر معلومات الخاص بمرض التصلب المتعدد. وقد أشرف على هذا التدريب عبد الفتاح إبراهيم الموفد من قبل الاتحاد الدولى بلندن، وقد حرص على إقامة بعض المحاضرات لأعضاء الجمعية من أجل زيادة انتشار الوعى المجتمعى بالمرض وكيفية نشر معلومات أكثر عنه.

حضر هذا التدريب نائب رئيس الجمعية المهندس أحمد درويش، ودكتورة مى شعراوى أستاذ الرمد بطب قصر العينى، والدكتورة منى شرابى إخصائية السمعيات، ودكتورة نشوى ربيع إخصائية التحاليل، وائل رخا وآلاء الصفى أعضاء بالجمعية، وخلال التدريب بورشة العمل حرص المسئولون فى الاتحاد الدولى الفيدرالى للتصلب، على جمع التبرعات من المؤسسات فى الدولة، والتى من خلالها تستطيع الجمعية توفير العلاج اللازم لمرضى التصلب بالجمعية.