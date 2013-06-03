انطلاق أعمال قمة الاندماج العاشرة بالأردن

بدأت فى عمان، اليوم الاثنين، أعمال قمة الاندماج العاشرة التى تنظمها مجموعة المرشدين العرب بالأردن بمشاركة نحو 590 مسئولا من 210 من شركات الاتصالات والإعلام العربية والعالمية.

وتناقش القمة على مدى يومين مواضيع تتعلق بوضع سوق الاتصالات إقليميا ودوليا ومستقبل خدمات الاتصالات وأنماط استخدام الإعلام فى المنطقة، ودور الشركات الناشئة وخدمات الحوسبة السحابية واستراتيجيات البث وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية بالأردن - فى كلمتها الافتتاحية لأعمال القمة - "إن المحتوى واستراتيجيات الحوسبة السحابية وخدمات النطاق الترددى العريض تسهم فى بناء مستقبل زاهر للمنطقة وتضعها على قدم المساواة مع دول العالم".

وأضافت أنه لابد أن تعمل هذه الصناعة وبدرجه معينة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان عدم تجاهل هذه التقنية الحديثة لمظاهر النمو والتطور، مشيرة إلى أنه بإمكان العرب امتلاك هذه الصناعة، داعية إلى ضرورة البناء للمستقبل وليس فقط للكسب المالى السريع.

وأوضحت أن هذا المبدأ لا يعنى التضحية بالربحية وإنما يسهل على الناس الاستفادة من فرص أفضل فى مجالات الصحة والتعليم والتغذية بتمكين العاملين فى مجال الصناعة من الربح من خلال الدعم الصائب ونماذج الأعمال السليمة.

وبدوره، قال مؤسس ومدير عام شركة المرشدين العرب جواد عباسى إن العالم العربى اليوم مستعد لمرحلة جديدة فى التقنية والاتصالات والإعلام، مشيرا إلى النمو الكبير فى شبكات الاتصالات والبنى التحتية الذى أساسه تحرير الأسواق وإدخال المنافسة إليها وجذب الاستثمار المحلى والأجنبى.

وأضاف أن التركيز يزداد الآن على البنى التحتية للعام 2020 وما بعد ذلك كالحكومة الالكترونية والتجارة والخدمات الصحية الالكترونية والترفيه الإلكترونى لتحسين حياة الأفراد وتنميتها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار عباسى إلى أن الإنفاق من قبل الأفراد على التجارة الالكترونية فى العالم العربى بلغ 11 مليار دولار فى العام الماضى بسبب الزيادة فى استخدام الإنترنت وزيادة الوعى بالخدمات الالكترونية.