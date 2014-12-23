زوج يلقي بنفسه من الدور الثالث بالغردقة بسبب مشاكل مع زوجته وأسرتها

أصيب شاب بمدينة الغردقة، بإصابات متفرقة، بعد إلقاء نفسه من الدور الثالث بالعمارة السكنية التى يقيم بها بمنطقة مبارك 8، بعد وقوع مشاجرة مع زوجته وأسرتها بسبب خلافات عائلية.

كان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقي اخطارًا من مستشفى الغردقة العام، يفيد بوصول شاب فى العقد الرابع من عمره مصاب بكسر وكدمات مفترقة بالجسم.

وتبين من تحريات الرائد أسامة مهران معاون مباحث قسم أول الغردقة، أن مشاجرة مابين الشاب وزوجته وأسرتها وقعت أثر خلافات عائلية قام على أثرها الشاب بإلقاء نفسه من الدور الثالث مما أدى إلى إصابته، وتم ضبط الزوجة وباقى أطراف المشاجرة.

تحرر محضر بقسم أول الغردقة، وطلبت النيابة تقريرا عن حالة الشاب وطلب تحريات المباحث.