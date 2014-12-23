وزير الري: إنجاز 50% من مشروع “قناطر أسيوط الجديدة”

أعلن دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية عن أنه تم الانتهاء من نحو 50% من الأعمال المدنية بمشروع “قناطر أسيوط الجديدة” ومحطتها الكهرومائية لتوليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، خلال أقل من عامين على بدء العمل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية 2017 بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.

وقال مغازي – في تصريحات اليوم الثلاثاء خلال جولته التفقدية بمشروعات الموارد المائية والري بصعيد مصر والتي بدأها أمس – إنه تم الانتهاء من تنفيذ السد الدائرى المؤقت حول حفرة الإنشاء بالمشروع، كذلك تنفيذ الستارة المؤقتة حول حفرة الإنشاء بطول 1,640كم، إضافة إلى إنشاء أنظمة وآبار التجفيف بعدد 82 بئرا، فيما بلغ حجم المياه المسحوبة من بداية التجفيف حتى الآن نحو 113 مليون م3.

وبين وزير الري أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من الستارة الدائمة اسفل المنشأ بطول 603م، إلى جانب الانتهاء من إنشاء الحوائط الخرسانية المسلحة أسفل أساسات البغال الفاصلة بين المنشآت بطول 1300م، وكذلك الانتهاء من أعمال الحفر داخل حفرة الإنشاء وأسفل المنشئات بالاضافة الى انجاز أعمال تجهيزات موقع تأهيل قنطرة فم ترعة الإبراهيمية، لـ 5 بوابات، مع صب البلاطة الخرسانية وجاري صب خرسانة المرحلة الثانية للبوابات الخمس، ودق الستائر المعدنية للمرحلة الأولى وصب الخرسانة العادية لفرشة الهدار داخل صندوق الستائر، وصب أساسات وأعمدة وسقف غرف التحكم، وجاري أعمال التركيبات الهيدروميكانيكية لبوابات المرحلة الأولى الخمس.

وكان وزير الموارد المائية والرى، قام امس بجولة تفقدية بمحافظة سوهاج اعلن فيها أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الإنجازات في المحافظة باستثمارات بلغت نحو 100 مليون جنيه، تضمنت أعمال إحلال وتجديد وصيانة المنشآت المائية وتطهيرا للترع الرئيسية والمصارف العمومية وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فضلا عن تغطيات الترع والتكاسي وحماية جوانب وصيانة جسور نهر النيل، كما تم إنشاء عدد من الكباري والأعمال الصناعية وسدود الحماية والإعاقة لمخر سيل مطار سوهاج.

كما تم الانتهاء من أعمال حماية جوانب النيل أمام قرية نجع الصوامعة بسوهاج، بلغت تكلفتها الإجمالية 350 ألف جنيه، تم تدبيرها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، بالاضافة الى أعمال مرسى المعدية بين قرى طهطا والخزندارية على النيل، وبلغت تكلفتهما نحو 5ر7 ملايين جنيه. وتفقد مغازى في سوهاج المنشآت المائية والأعمال الميدانية والصناعية الخاصة بالرى داخل المحافظة والبالغ إجمالى الزمامات المنزرعة بها 338 ألف فدان، وشملت الجولة تفقد مخر سيل ووادي الكوامل لتحديد الأعمال المطلوبة لحماية جامعة سوهاج من مخاطر السيول بتكلفه 650 مليون جنيه، كما تفقد مخر سيل نزلة عمارة لأعمال إقامة سد إعاقة جديد أمام السد رقم 3 لزيادة السعة التخزينية لمياه السيول وذلك بتكلفة قدرها 800 مليون جنيه.

أ ش أ