رئيس الوزراء الأسترالي يدعو شعبه إلى «اليقطة»

قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن رصدت زيادة في مستوى «الثرثرات الإرهابية» في أعقاب حصار مقهى سيدني.

وفي الوقت الذي جرت فيه مراسم تأبين ضحيتي حصار المقهى اللذين قتلا الأسبوع الماضي، نبه أبوت إلى ضرورة أن يبقى عامة الناس متيقظين بينما تستعد البلاد للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وقال أبوت للصحفيين في سيدني «وكالات الأمن القومي أشارت إلى وجود مستوى عال من الثرثرات الإرهابية في أعقاب حصار مارتن بليس. لذلك من المهم أن يظل الناس منتبهين وواعين ومطمئنين أن اجهزتنا الشرطية والأمنية تبذل ما في وسع البشر للحفاظ على سلامتنا.»

واحتجز الاسلامي الملتحي مان هارون مؤنس رهائن طوال 16 ساعة تحت تهديد السلاح في مقهى لينت للشوكولاته في مارتن بليس أحد مراكز التسوق والمكاتب في وسط سيدني بدءا من صباح الاثنين في الأسبوع الماضي.