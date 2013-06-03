نوال توجه رسالة شديدة اللهجة إلى روتانا

غنّت نوال كما لم تُغنِّ من قبلُ... جملة ردّدتها أغلبيّة الحضور في حفلة نوال الجماهيريّة الضخمة التي أقامتها مؤخّراً، وأشرف عليها تنظيماً وإدارة زوجها الملحّن مشعل العروج، في أحد الفنادق الشهيرة بالكويت، وامتدت حتّى ساعات الفجر الأولى، في ظلّ زخم إعلاميّ كبير أحاط بإطلالة الفنّانة التي غنّت على مدار ثلاث ساعات كاملة، 22 أغنية وهي المرّة الأولى التي تقوم فيها نوال بتأدية عدد كبير من أغانيها في حفلة واحدة، إذ لم يتجاوز عدد الأغاني التي أدّتها في حفلاتها السّابقة أكثر من 14 أغنية.

حمد العماري افتتح الحفلة ونوال تأخّرت

وقد بدأت الأمسية بإطلالة الفنّان حمد العماري الذي استهلّ وصلته بكلمات شكرٍ وجّهها إلى الفنّانة نوال والملحّن مشعل العروج على منحه هذه الفرصة، قبل أن يشرع بوصلته التي أحياها بمعيّة فرقته الموسيقيّة الصغيرة، تاركاً انطباعاً إيجابيّاً لدى أغلبيّة الجمهور العظمى.

وخلال دقائق، بدأت الفرقة الموسيقيّة، بقيادة وليد فايد، بترتيب أوضاعها إيذاناً بانطلاق وصلة القيثارة. وبالفعل، تعلّقت أنظار الجمهور بالمسرح قبل أن تعتلي نوال التي أطلّت بفستان "تركواز" وبحالة نفسيّة جيّدة ومعنويّات مرتفعة، وقالت للجمهور قبل أن تغنّي "سامحوني على التأخير. كنت قلقة في انتظار رؤياكم، وأتمنّى أن تنال أغاني الليلة رضاكم، فجميعها من اختياري لأجلكم". عندها، تعالت الصيحات والأصوات تُنادي باسمها. وما أن شرعت في الغناء حتّى ردّدوا وراءها الكلمات، فاستحقّت الثناء ووقوف الجمهور لها طويلاً، عقب كلّ وصلة.

واستمرّت نوال في وصلتها لمدّة ثلاث ساعات، انقسمت إلى فقرتين؛ قدّمت في الأولى 11 أغنية، وشدّت من ثَمَّ بـ11 أغنية أخرى جمهورها. وكان الانسجام جليّاً على جميع من فوق المسرح، فضلاً عن التفاهم البيّن بين نوال وفرقتها الموسيقيّة بقيادة فايد. وقد ودّعت نوال جمهورها بأجمل أغانيها، وبعبارة أخيرة: "سامحوني على القصور، وشكراً لكم جميعاً".

ردّ على تصريح سالم الهندي لـ"سيدتي"

علمت سيدتي من مصادر مقرّبة جدّاً من نوال ومشعل العروج أنّ تصريح سالم الهندي، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لمجلة "سيدتي"، بخصوص اشتراط تنظيم الحفلات وإدارة أعمال المطربين قبل تجديد العقود وإنتاج الألبومات، قد قطع الشك باليقين حول استمرار نوال في روتانا، إذ ترفض الأخيرة وبشدّة توقيع عقد لتنظيم حفلاتها الغنائيّة، سواء داخل الكويت أم خارجها، وهو ما تجلّى واضحاً في الفترة الأخيرة عبر غياب نوال عن حفلات روتانا، خصوصاً في الكويت، حيث شارك في تلك الحفلات كلٌّ من أسماء المنوّر وعبدالله الرويشد وماجد المهندس وفهد الكبيسي خلال عيد الأضحى.

نجاح كبير للحفلة

أشارت مصادر مطّلعة إلى أنّ نوال ربحت كثيراً من الحفلة الغنائيّة التي حضرها عدد كبير من الجمهور تجاوز الــ 1000 شخص. وكانت تذاكر الحفلة تتراوح ما بين 150 إلى

500 دولار، بالإضافة إلى شراء تلفزيون الكويت تلك الحفلة وعرضها لاحقاً حصريّاً مقابل مبلغ كبير، في حين لم تحضر أيّ كاميرا من كاميرات روتانا الحفلة.

رفض الظهور في أكس فاكتور

جاء اعتذار الفنّانة نوال للفنّان حسين الجسمي عن الظهور في حلقة خاصّة، يستضيف فيها الجسمي نوال في منزله، من ضمن حلقات برنامج "أكس فاكتور" على روتانا، ثمّ ظهورها لاحقاً عبر قناة "أم بي سي" ببرنامج أراب أيدول ليؤكّد وبدليل قاطع توتّر العلاقة بين نوال وروتانا، ناهيك عن التضامن الضمنيّ مع صديقتها أحلام، بعد الصدامات التي حدثت بين أحلام وروتانا قبل طرح ألبوم الأخيرة في الأسواق، وسط أنباء مؤكّدة من عدم تجديد أحلام لعقدها مع روتانا.