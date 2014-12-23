الصحافة التركية تؤكد: علاقة حب بين السلطانة هيام ورستم باشا

فجّر مقال كتبه الصحفي التركي جنكيز سمرجي أوغلو في صحيفة "حرييت" التركية وتناقلته وسائل الإعلام التركية والأجنبية في سرعة قياسية، قنبلة إعلامية بتأكيده نشوء قصة حب جديدة بين الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام التي تخطت أزمة إنفصالها عن جان أتيش حبيبها السابق ووالد إبنتها لارا، وزميلها الممثل التركي أوزان جوفين الشهير برستم باشا المطلق من سنوات من زوجته المخرجة توركان ديريا، والتي حافظ إبنهما الوحيد علي على استمرار صداقتهما الطيبة بعد الطلاق.

وبات الممثلان يظهران معاً في مناسبات عدة باسطنبول من الأيام الأولى لعودة مريم أوزيرلي إلى تركيا بعد غياب استمر عام و4 أشهر تقريباً. وتعد قصة حبهما غير المتوقعة مفاجأة للوسطين الفني والإعلامي في تركيا.

سهرا معاً للواحدة صباحاً في منزل صديقهما جيم يلماز

وقد رصدتهما صحافة الباباراتزي خلال خروجهما من منزل صديقهما الممثل الكوميدي التركي جيم يلماز الذي دعاهما معاً للعشاء في منزله، وخرجا يتمشيان معاً برومانسية في طريق عودتهما لمنزليهما في الشارع حين رصدتهما الكاميرات خلسة قبل أن يتنبها لها فبدا عليهما الإرتباك،وأسرعا الخطى مبتعدين ، وعندما سألهما أحد الصحفيين: منذ متى وأنتما معاً؟ لم يجبه أوزان سوى بكلمة واحدة "مساءك سعيد، تصبح على خير" ودخلا معاً منزله.

ولم يصدر تأكيد أو نفي رسمي من كلا النجمين للصحافة حيث لم يتحدثا مع أحد في هذا الأمر إطلاقاً لكن صورهما الشخصية معاً تظهر مدى تقاربهما العاطفي الذي يتكشف يوماً بعد آخر، ومن يرى صورهما يتأكد وجود علاقة عاطفية قوية بينهما، ولا يخطر أي شيء آخر كالصداقة مثلاً.

وكان قد لوحظ عليهما في عام 2013 الفائت خلال تواجدهما في الحفلات والمهرجانات تقاربهما الكبير، وكانا متقاربين أيضاً خلال حضورها حفل توزيع جوائز مجلة GQ men حيث زار مريم في جناحها بالفندق أوزان جوفين وبيلين كاراهان (السلطانة مريم) والتقطا صوراً حميمية مشتركة نشروها في موقع (أنستغرام) ، ما يعني أن تقاربهما الكبير في نهاية عام 2014 ليس جديداً لكنه صار أقوى من السابق.

أحدث ثنائي رومانسي في عام 2015

ووصفت الصحافة التركية هذه العلاقة قائلة: مفاجأة : مريم أوزيرلي وأوزان جوفين ثنائي عام 2015 ، وبالتأكيد هو الثنائي الأقوى في بداية العام الجديد بدون منافس.

و أكدت الصحافة التركية مجدداً وجود بداية قصة حب جديدة بين مريم أوزيرلي وأوزان جوفين بنشرها خبر قرارهما قضاء سهرة رأس السنة معاً في ألمانيا مع صديقهما الممثل الكوميدي التركي جيم يلماز وحبيبته التركية الجديدة عائشة خاتون أونال.

السلطانة هيام لا تستجيب لنصيحة والدتها

وكانت والدة الممثلة مريم أوزيرلي الألمانية قد حذرت ابنتها من الرجال الأتراك والوقوع في حب أحدهم ثانية بعد خذلان حبيبها السابق رجل الأعمال التركي جان أتيش لها، إلا أن مريم أوزيرلي لم تستجب لهذه النصيحة من البداية حيث أكدت لوالدتها أن هناك رجال أتراك صادقين.

والأيام المقبلة ستكشف حقيقة علاقة مريم أوزيرلي مع زميلها وصديقها الممثل أوزان جوفين الشهير برستم باشا ما إذا كانت علاقتهما علاقة حب قوية قد تتوج بالزواج أم صداقة عميقة جداُ .

تأجيل تصوير مسلسل مريم أوزيرلي لسبتمبر 2015

ولا يعرف إن كانت ستظل مريم أوزيرلي في تركيا في مطلع عام 2015 لتتطور علاقتهما أكثر بعد إرجاء تصوير مسلسلها الجديد رغم إعلان بدء العمل فيه بمؤتمر صحفي وحفل عشاء جراء عدم نيل السيناريو إعجاب شركة الإنتاج العربية o3، وعدم العثور على ممثل مناسب ليشاركها بطولته حتى اليوم إثر رفض كيفانش تاتليتوغ المرشح الأول له، وربما قد يتغير موعد التصوير في حال إيجاد الشريك في الأسابيع المقبلة القليلة.