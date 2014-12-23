تيم حسن:الحرب بين نسرين طافش وديمة بياعة مسلسل هندي

دمشق-أروى الباشا

رفض النّجم السّوري تيم حسن التّعليق على موضوع اتّهامه بأنّه خان طليقته ديمة بيّاعة مع الفنّانة نسرين طافش، وشبّه ما يحدث من حرب وتصريحات بين الممثّلتين بمسلسل هندي لا يوجد به أي عقلانيّة.

وأضاف النجم السوري خلال لقائه في برنامج "الحكم"، "تواكبنني الإشاعات منذ بداية شهرتي وأتجاهلها دوماً، ولكن أكره الشائعات التي تمس منزلي وأولادي وحياتي الخاصّة، وكنت أتمنّى أن يكون هناك أخلاق في التعاطي مع الموضوع من قِبل الإعلاميّين سيّما أنّ هناك أولاد وكان يجب تقدير هذه النقطة تحديداً".

وفي سياق الحديث، اعتبر حسن أنّ الخيانة فعل بشع ولا يوجد له أي مبرّر، وأكّد أنّه من الصعب أنّه يغفر الخيانة، فيما أشار إلى أنّ أسباب خيانة الرجل لزوجته تعود إلى التربية الذكورية في المجتمعات الشّرقيّة والغريزة".

وفي سياق الحديث عن طليقته وزواجها من المغربي أحمد الحلو وتأثير ذلك على أولاده، قال حسن "ليس لدي مشكلة بأن يقوم زوج طليقتي بتربيتهم طالما أنّه يعاملهم بشكل جيّد، والحمدلله علاقتي ممتازة بأولادي وأرعى كل تفاصيلهم وحياتهم، وأتمنّى أن تكون ديمة سعيدة بزواجها الجديد".

ونفى النّجم السوري وجود أي مشاكل مع نسرين طافش، مؤكّداً أنّ منتج مسلسل "الأخوة" أخذ موافقته على مشاركة طافش بالعمل لكي لا يكون هناك أي إحراج أو حساسيّة، وأنّه بدوره رحّب بتواجدها ، ولم يكن لديه أي مشكلة بتصوير المشاهد معها.

وفي سؤاله عمّا يلفته في المرأة من النّظرة الاولى، أجاب النّجم الوسيم "ما يلفتني في المرأة الشعر الكثيف، وطبعاً تهمّني روحها الجميلة ونظرتها للحياة، وهدوئها"، معتبراً أنّ كل أنثى جميلة ويوجد بها نقاط جاذبيّة تميّزها عن غيرها.

وأكّد تيم أنّه يبحث في الوقت الحالي عن عروس، ويتمنى أن يوفقه الله في اختيارها، فيما كشف أنّه يكره الغيرة الزائدة، ويحب أن تكون زوجته متجددة ورومانسية و"ست بيت"، وأن تتقبل علاقاته الاجتماعيّة ومعجباته"، ولم يخفِ تيم أنّه شخص عصبي ومن الممكن أن يستخدم الضّرب مع شريكته أحياناً.

وكشف النّجم الوسيم انّه تلقّى عروض للزواج من قبل عدد من السيدات اللواتي طلبن يده للزواج، لافتاً إلى أنّه تلقى مؤخّراً عرض زواج من فتاة مجهولة على "الواتس أب".

وعن رأيه بما يحدث في بلده سوريا، قال حسن "أتمنّى أن تتوقف الدماء وأن يتم إيجاد حل سياسي بأي وسيلة، لا يوجد شيء اسمه موقف رمادي بالنّسبة للفنّان فهو بالضّرورة لابدّ أن يكون لديه رأي خاص بما يحصل، ولكن إعلان هذا الموقف شيء آخر، وأرى أنّه من حق الفنان أن يخاف ويحسب كل تصريحاته، لأنّ الفنان له أثر كبير على الرأي العام".

أما بالنّسبة لرأيه بقرار نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان بفصل الفنانين المعارضين من النقابة، قال حسن "أحترم أي قرار تتخذه نقابة الفنانين بسوريا وأنا عضو فيها، ولكن كان من الأفضل للنقابة أن تأخذ مسافة من مواقف الفنانين السياسيّة وتبقى بعيدة عنها".

من جهة ثانية، نفى تيم أي مشاكل مع منتج مسلسل "الأخوة" إياد نجّار، كذلك أكّد أنّه لا يوجد أي زعل بينه وبين الفنّانة اللبنايّة نادين الرّاسي.

فيما أكّد تيم أنّ نادين الرّاسي لديها خبرة ممتازة بالتّمثيل، أمّا أمل بوشوشة ففاجأته بأدائها التمثيلي، سيما أنّه كان لديها شخصية صعبة، مُحرّكة لكل الأحداث في العمل.

وعن رأيه بمسلسل "الأخوة" قال حسن "رأيت بـ الأخوة" بوادر الخروج من العرض الرمضاني الذي يزدحم بكم هائل من الاعمال يفقد فيها العمل متعته ويفقد فيه الجمهور تركيزه، ورأيته عمل مشوّق وجميل، ولكن لو كان الموضوع بيدي كنت اختصرت الكثير من المشاهد والحلقات".

من ناحية أخرى، برّر حسن ابتعاده عن الإعلام بأنّه اعتبر التّعاطي معه أمر سلبي يقود إلى الشخصنة، وأضاف "من الممكن أن يُحسب بُعدي عن الإعلام ضدي في بعض الأحيان، ولكن أرى أنّ الظهور الإعلامي لديه مُرتبط بالأعمال الجديدة"، معتبراً أنّ كثرة الظهور من الممكن أن تحرق الفنان".