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تسمم أسرة بالكامل بعد تناول سمك القراض بالسويس

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تسمم أسرة بالكامل بعد تناول سمك القراض بالسويس تسمم أسرة بالكامل بعد تناول سمك القراض بالسويس

ارشيفية

استقبل مستشفى السويس العام، فى ساعة متأخرة مساء أمس الإثنين، أسرة بالكامل مكونة من 5 أفراد فى حالة تسمم كامل، وفى حالة حرجة، بعد تناولهم سمك القراض السام من سوق الأربعين.

وقال الدكتور محمد العزيزي مدير الصحة بالسويس، ان المستشفى العام استقبل الأسرة مصابة بحالة فقدان فى الوعى بدرجة 2 على 3، موضحاً أن والدة الزوجة توفت وباقي أفراد الاسرة بحالة جيدة حالياً وسوف يخرجون من المستشفى مساء اليوم .

وطالب أقارب الأسرة المسممة من مديرية والطب الوقائى وأمن السويس، ضبط التجار الذين يبيعون سمك القراض السام، موضحين أن رب الأسرة المسممة نزل إلى سوق الأربعين لشراء بطارخ، فقام أحد البائعين لا ضمير له ببيع بطارخ سمك القراط السام له، وهو ما أدى إلى تسممهم جميعا.

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