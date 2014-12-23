بالصور … ​وزير الري يتفقد مشروع تأهيل قناطر ترعة الابراهيمية بأسيوط

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الصعيد على رأس اولويات الحكومة ويلقى اهتماما متزايدا من الدولة وان الوزارة عازمة على ان تمر مصر بموسم سيل أمن خلال العام الحالي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحافظات المعرضة لخطر السيول.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من سدود الإعاقة للأودية المؤدية إلى الوادي الأسيوطي الرئيسي ووادي حبيب ووادي الرحبة والتي بلغت تكلفة انشاؤها 17 مليون جنيه وذلك لحماية منطقة أسيوط الجديدة من مخاطر السيول يرافقه اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط.

وأشار مغازي إلى أن الحكومة استعدت مبكرا لموسم السيول بالمحافظات ورفع حالة الطوارئ القصوى وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وعمليات المحافظات هطول الأمطار وحركة السيول لافتا إلى التنسيق مع الارصاد الجوية بصفة دائمة للتنبؤ بها والتغيرات الجوية وتحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد للاستفادة منها فى الإنذار المبكر بالسيول قبل حدوثها.

وأضاف مغازى إنه تم توفير مخزون استراتيجى من الأغذية بالمحافظات المعرضة لمخاطر السيول ووسائل الإغاثة وكميات إضافية من مياه الشرب وتجهيز معسكرات للإيواء والإستفادة من مياه السيول فى الزراعة وتم وضع خطة لرصد السيول ومواجهة الأمطار الغزيرة بالصعيد والبحر الأحمر وسيناء والساحل الشمالى الغربى من خلال السدود والخزانات التى تم إنشاؤها وتجهيز مجارى السيول والتأكد من سلامة الجسور.

وأكد أن الوزارة رصدت أعمالا بقيمة مليار جنيه للحماية من السيول ضمن الخطة الخمسية 2015/2020 وأشار إلى الانتهاء من تطهير مخرات السيول وعددها 147 مخرا وأصبحت جاهزة كما تم الانتهاء من إعداد أطلس السيول لمحافظتى أسوان وجنوب سيناء لتحديد أماكن السيول وإضافة مادة لقانون الإدارة المحلية الجديد تجرم التعدى والبناء على مخرات السيول.

كما قام وزير الري يرافقه محافظ أسيوط بالاشراف على تنفيذ عدد من الإزالات لتعديات على نهر النيل بجزيرة الواسطى الواقعة شرق مدينة أسيوط وقال مغازي ان الدولة لن تسمح لاحد بالاعتداء على نهر النيل وان ما يحدث في أسيوط يعطي رسالة موجهة لكافة المتعدين بان الوقت قد حان لازالة مثل هذه الاعتداءات.

وزير الري والموارد المائية اكد خلال زيارته لقناطر أسيوط الجديدة اقتراب حاجز تنفيذ الأعمال من نسبة 48 % من الحجم الإجمالي للأعمال المدنية للمشروع شملت الانتهاء من تنفيذ السد الدائري المؤقت حول حفرة الانشاء وكذلك تنفيذ الستارة المؤقتة حول الحفرة بطول 1.640 كم إضافة إلى انشاء انظمة وابار للتجفيف بـ82 بئرا فيما بلغ حجم المياه المسحوبة من بداية التجفيف حتى الان نحو 113 مليون م3.

وأشار مغازي إلى الانتهاء من المرحلة الاولى من الستارة الدائمة أسفل المنشأ بطول 603 م والانتهاء من انشاء الحوائط الخرسانية المسلحة أسفل أساسات البغال الفاصلة بين المنشات “بطول 1300 م وكذلك انتهاء أعمال الحفر داخل حفرة الانشاء واسفل المنشات.

وتفقد وزير الري ومحافظ أسيوط الأعمال الجارية بشأن تاهيل قناطر ترعة الابراهيمية والتي تخدم الري في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة بتكلفة قدرها 15.77 مليون جنيه وقال انه تم الانتهاء من أعمال تجهيزات موقع تأهيل فم القنطرة لـ5 بوابات وصب البلاطة الخرسانية وانه جاري صب خرسانة المرحلة الثانية للبوابات الخمس وكذلك إنتهاء دق الستائر المعدنية للمرحلة الاولى وصب الخرسانة العادية لفراشة الهدر داخل صندوق الستائر وأساسات واعمدة وسقف غرف التحكم وجاري اعمال التركيبات الهيدروميكانيكية للبوابات.

وأضاف الوزير بان هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» انتهت من الدراسات الفنية الخاصة بعمليات الاحلال والتجديد لقناطر ديروط استعدادا لانشائها بقرض ميسر قيمته 428 مليون جنيه مشيرا إلى أن هذه القناطر تعتبر من أقدم المنشأت المائية بمصر التي انتهي عمرها الافتراضي لمرور140 عاما على إنشائها.

وتخدم القناطر حوالي 1.5 مليون فدان بما يعادل بنحو 20% من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد، وهي مساحة زمام مصر الوسطى، ويضم محافظات (أسيوط- والمنيا – وبنى سويف- والفيوم – والجيزة).

وقال محافظ أسيوط ان مجرى النيل خط احمر لا يمكن المساس به وان من يتعدى على النيل سيتم مواجهته بكل حسم مشيرا إلى انه ردم اجزاء من النيل او التعدي عليه هو أمر مرفوض وان هناك حصر لكافة الاراضي والمساحات التي تم الاعتداء عليها وهناك خطة تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية ومديرية أمن أسيوط لازالة كل المخالفات والتعديات القائمة ومنع اي تعديات مستقبلية لافتا إلى ان نهر النيل هو الشريان الحيوي لمصر وانه لابد من الترويج لثقافة اهمية نهر النيل لمستقبل البلاد حتى نحافظ على النيل مستقبلا.

وأضاف حماد بأن وزارة الري قامت بتنفيذ مشروعات بتكلفة 52 مليون جنيه في محافظة أسيوط التي تضم مساحة زراعية قدرها 328.5 الف فدان تضمنت تطوير الري في زمام الاراضي الزراعية وانشاء 14 بئرا ارتوازيا ومواصلة حفر 47 بئرا اخرى جديدة لتحسين الري بنهايات الترع وإنشاء عدد من الأعمال الصناعية على ترعتي الابراهيمية ونجع حمادي لضمان مرور التصرفات المائية بمعدلات كافية لري كافة الزمامات بالمحافظة.

كما تفقد محافظ أسيوط ووزير الري مصنع أسيوط للبلاستيك والذي يضم خط انتاج بالكهرباء لإنتاج مواسير حلقيات بدون فلتر قطر 80 مم بطاقة انتاجية قدرها 8 م / دقيقة.​