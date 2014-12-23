لص في رسالة لبنك فشل في سرقته: عندي 3 أطفال والأسعار نار

«لدي ثلاثة أطفال صغار والأسعار نار.. وقد فقدت عملي الخاص..»، هذه ليست جملة في طلب للحصول على مساعدة من مؤسسة خيرية أو صديق وإنما وردت في رسالة كتبها لص لبنك في الهند بعدما فشل في سرقته.

وقالت مصادر من الشرطة إن اللص البائس والفاشل أيضًا كتب في رسالة تركها في فرع لبنك «كانارا بنك» بمنطقة بوذ ناجار بشمال الهند :«كيف أحوالكم؟».

واتصل موظفو البنك، صباح الاثنين، بالشرطة، بعدما اكتشفوا تعرض الفرع لعملية اقتحام. وأكد مسؤول أمني أن اللص لم يتمكن من سرقة أي شيء حيث إن الأموال وكافة الأغراض القيمة كانت موجودة في غرفة محصنة لم يتمكن، على ما يبدو، من معرفة مكانها.

وترك اللص أيضا حقيبتين بهما معدات وآلة قطع ورسالة صغيرة حزينة.

وكتب اللص في الرسالة باللغة الهندية :«إخواني.. كيف الأحوال؟ اليوم أكتب هذا وأنا جالس مكانكم. لدي ثلاثة أطفال صغار. والأسعار ترتفع بصورة هائلة.. كان لدي عمل خاص، ولكنه ضاع. هذه هي المرة الأولى التي أحاول فيها سرقة بنك، وقد فشلت».

وقال المسؤول الأمني إن اللص اقتحم على ما يبدو البنك من باب على السطح ليلة الأحد ثم هرب من نافذة.

وكان مقر الفرع قد خضع مؤخرًا لعمليات تجديد، ولم يكن قد جرى إعادة تركيب كاميرات المراقبة. وبدأت الشرطة التحقيق في القضية.