الأهالي يحتجزون وكيل وزارة الكهرباء و 3 مسئولين بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة قيام عشرات الأهالي احتجاز وكيل أول وزارة الكهرباء بشمال القاهرة ومجموعة من الموظفين و3 سيارات تابعة لوزارة الكهرباء لمدة ساعتيين وذلك أثناء تفقده الأعطال الكهربائية بالمنطقة.

وقال المحتجون أن ما دفعهم لهذا المسلك هوانقطاع الكهرباء بصفة مستمرة ولفترات طويلة بالإضافة إلي ارتخاء أسلاك الضغط العالي علي المنازل من شدة الحرارة أمس ما سبب حالة من الفزع بين المواطنين خوفا من حدوث حرائق.

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة ، وبالفحص تبين احتجاز “بركات سيف عامر” وكيل أول وزارة الكهرباء بشمال القاهرة مجموعة من الموظفين من قبل مجموعة من الأهالي .

وتبين أنه أثناء تفقد وكيل الوزارة للاعطال بالمنطقة شاهده مجموعة من الأهالي فقاموا باحتجازه ومن معه و3 سيارات تابعة للوزارة بسبب كثرة أنقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة وأرتخاء اسلاك الضغط العالي فوق اسطح المنازل.

وطالبوا بعدم تركه إلا بعد عودة الكهرباء وبعد الانتهاء من عودة الكهرباء قاموا بصرفه واحتجزوا السيارات حتي يتم رفع اسلاك الضغط العالي بسبب انخفاض درجة الحرارة .وأطلقوا سراح سيارات الوزارة.