محافظ الجيزة: إزالة مخالفات مقاهي “أبو الهول” بالهرم لإعاقة المرور وتشويه المنظر الجمالي

قامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الأمن المركزي بحملة على المقاهي الموجودة بشارع أبو الهول السياحي بالهرم وذلك استكمالا لحملات إزالة المخالفات بمختلف الأحياء.

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة – فى تصريح اليوم الثلاثاء – إنه تم رفع جميع الأدوات التابعة للمقاهي من الجزيرة الوسطى للشارع والتي تتسبب فى إعاقة حركة المشاة على الرصيف وتشويه للمنظر الجمالي للشارع خاصه بعد رصفه ضمن خطه تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الآثرية.

وأشار إلى أن المقاهي تستخدم الأعمدة العمومية المستخدمة فى الإنارة وعمل وصلات منها لتشغيل شاشات العرض ليلا لذا تم فك الوصلات الكهربائية المستخدمة فى سرقة التيار ، بالإضافة إلى عمل محاضر سرقه التيار الكهربائي من قبل مباحث الكهرباء.

من جهته، قال إسماعيل عبد الواحد رئيس حى الهرم إنه تم إزالة 15 إعلانا غير مرخص وأكثر من 100 كرسي بلاستيك و خشب من المقاهي بنطاق شارع أبو الهول السياحي ، بالإضافة إلى رفع 6 ثلاجات مشروبات غازية من 2 سوبر ماركت و 12 كاوتش سيارات من محل لبيع الإطارات وتم إيداع المضبوطات فى مخازن الحى لحين دفع الغرامات المستحقة عليهم.

أ ش أ