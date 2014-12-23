ضبط 3 طلاب حاولوا إقتحام سجن أبو زعبل بالقليوبية

تمكنت قوات الأمن بالقليوبية، من ضبط 3 طلاب، لاتهامهم بمحاولة اقتحام سجن ابو زعبل العسكرى، من ابناء مدينة الخانكة.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، اخطاراً بالواقعة، وتمكن العميد سامى غنيم رئيس المباحث من القبض عليهم وهم كلاً من “عمر م” 21 سنة، و”ياسين ا” 19 سنة، و”إبراهيم م” 21 سنة، جميعهم طلاب.

تبين بالفحص ان المتهمون مطلوب ضبطهم واحضارهم فى القضية رقم 18 أحوال سجن أبو زعبل العسكرى، محاولة اقتحام سجن أبو زعبل العسكرى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تنسيقاً وإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية.