الأهلي: لا يوجد دوري في مصر

عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن ضيقه من نظام مسابقة الدوري الممتاز في مصر بعد قرعة الدورة الرباعية الحاسمة للدرع.

الأهلي متصدر المجموعة الأولى يبدأ الدورة الرباعية بمواجهة ثاني مجموعته والذي لن يخرج عن إنبي أو سموحة يوم 29 يونيو.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لا يوجد دوري في مصر، والأفضل أن نطلق تسمية مختلفة على المسابقة".

وأوضح "من المفترض أن يحسم الدوري بالنقاط، ولكن الدورة الرباعية التي ستحسم بطل الدوري تشبه الكأس".

ويؤمن عبد الحفيظ أن الدوري قد يحسمه المفاجأت الواردة في مباريات الدورة، وهو ما يضعف قيمة المنافسة.

وقال: "الهزيمة في مباراة واحدة قد تكلفك خسارة كل ما حققته في مباريات المجموعة، وستلعب المفاجأت الدور الأبرز في حسم الدرع".

ولكنه استدرك متما "على أي حال، ما باليد حيلة وسنلتزم بنظام المسابقة".