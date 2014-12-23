بالصور .. سفير كازاخستان يؤكد ازدياد أعداد السائحين من بلاده للغردقة‎

أكد “بريك ايرين” سفير كازاخستان في القاهرة، ان هناك إقبال وزيادة في أعداد السائحين القادمين من بلاده للمنتجعات السياحية بالغردقة، التي تعد أهم وجهه سياحية لمواطني بلاده.

وأضاف ايرين ان قوة وعمق العلاقة بين مصر وكازاخستان، تظهر نتائجها في المجال التجاري والاقتصادي، مطالباً خلال لقاءه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بزيادة التعاون المصرى الكازاخستانى، خاصة فى مجال السياحة والمجال الاقتصادى.

وأشاد ايرين باستقرار الوضع المصرى، وسيره بخطى ثابته نحو الأمام، مؤكداً ان العلاقات المصرية الكازاخستانية قد شهدت تطوراً ملحوظاً فى الفترة الجارية.