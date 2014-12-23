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عادل لبيب: وضعنا خطة بالتنسيق مع «الري» لمواجهة السيول

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قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع خطة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لرصد ومواجهة السيول، والأمطار الغريزة بمحافظات البحر الأحمر، وسيناء، والصعيد، والساحل الشمالي الغربي.

وأضاف «لبيب»، في تصريحات الثلاثاء، أنه تم معاينة السدود والخزانات التي تم إنشاؤها، وتجهيز مجري السيول، والتأكد من سلامة الجسور.

وأشار الوزير، إلى أن «المحافظات المعرضة للسيول، تقوم حاليًا بتجهيز معسكرات للإيواء، وتوفير وسائل إغاثة، وكميات إضافية من مياه الشرب، والتموين كمخزون استراتيجي من الأغذية، بجانب الاستفادة من مياه السيول في الزراعة».

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