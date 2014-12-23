«كهرباء ومياه دبي» تُطلق حملة جماهيرية للعصف الذهني على صفحاتها الاجتماعية

انطلاقاً من حرصها على تشجيع ودعم الأفكار الخلاّقة التي تساهم في تطوير الأداء المؤسسي وفي إطار سعيها المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق سعادة المتعاملين والشركاء والمعنيين، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، عن إطلاق حملة جماهيرية للعصف الذهني على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ابتداءً من 21 ولغاية 25 ديسمبر الجاري.

وتهدف الحملة إلى تعزيز التواصل بين الهيئة وكافة متعامليها وشركائها وجميع الجهات المعنية، بغية تبادل الآراء ووجهات النظر البنّائة ومناقشة المقترحات التي من شأنها دعم مسيرة التميز المؤسسي والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور متعاملي الهيئة على ان تطرح مخرجاتها في ورشة عمل الاستراتيجية السنوية للهيئة و المزمع عقدها بتاريخ 8 يناير2015 .

وتتمركز حملة العصف الذهني حول أربعة محاور رئيسة هي: "السعادة" وتُعني بسعادة الشركاء والموظفين والمتعاملين والمجتمع ككل بما يحقق مبادرة "مؤشر السعادة" والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم بشكل يومي.

أما المحور الثاني لحملة العصف الذهني فهو "البحث والتطوير والابتكار" ويركز على سبل ربط مجال البحث بالابتكار وتعزيز الإنتاجية والتنافسية في مجال البحث، بالإضافة إلى التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في مجال البحث والتطوير. فيما يركز المحور الثالث على "المدينة الذكية" وآليات تحقيق مبادرة مدينة دبي الذكية والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم خلال ثلاث سنوات، وذلك عبر 100 مبادرة و 1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي. وتساهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق هذه المبادرة الرائدة من خلال الشبكات والعدادات الذكية، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لشركائها ومتعامليها ومختلف الجهات المعنية.

ويركز المحور الرابع لحملة العصف الذهني على "الاستدامة" ومساهمات الهيئة في تحقيقها من خلال إدارة الطلب على الطاقة، وتعزيز الوعي العام حول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والتغير المناخي، والعمل على حماية البيئة، وتطوير الحوكمة والأطر التنظيمية التي من شأنها تعزيز أسس الاستدامة البيئية في دبي.

وحول إطلاق الحملة، قال سعادة/ سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يأتي إطلاق هذه الحملة الجماهيرية للعصف الذهني امتداداً لمبادرة "مختبر الإبداع الحكومي" والتي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، والتي تبنتها الهيئة كممارسة قياسية منذ من مطلع العام الجاري عملاً برؤية سموه

وانطلاقاً من إيماننا بأهمية العصف الذهني كأحد المنهجيات الراسخة في عملية صنع القرار المؤسسي في الهيئة. كما تأتي هذه الحملة انسجاماً مع رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، ودعماً لاستراتيجيتنا المؤسسية في اشراك كافة المتعاملين والشركاء والمعنيين في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، بالإضافة إلى الارتقاء بالعمليات والخدمات المؤسسية من أجل تحقيق أقصى مستوى من سعادة المتعاملين. كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مشاريع الهيئة ومبادراتها الحالية والمستقبلية بهدف رفع وعي الجماهير وتوحيد الرؤى مع كافة المعنيين من الأفراد والمؤسسات للدفع بمسيرة التنمية الشاملة في دبي نحو الأمام".

وأوضح سعادته أن حملات العصف الذهني التي تنظمها الهيئة على المستوى المؤسسي والمجتمعي تعد رافداً هاماً لخطة دبي 2021 والتي تتمحور حول ست غايات رئيسية هي: موطن لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة؛ مجتمع متلاحم ومتماسك؛ المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين؛ مدينة ذكية ومستدامة؛ محور رئيسي في الاقتصاد العالمي؛ حكومة رائدة ومتميزة.

وأضاف سعادته: "ستشكّل آراء ومقترحات حملة العصف الذهني مخزوناً فكرياً هامّاً ومرجعاً ذو اعتبار في تقييم أعمال وخدمات الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية. كما أننا نعتزم الاستفادة من هذه الأفكار والمقترحات خلال ورشات العمل التفاعلية التي تعقدها الهيئة بشكل دوري للموظفين والشركاء والمعنيين."

واختتم سعادته بالقول: "تشجع الحملة سكان إمارة دبي على تقديم أفكار جديدة وخلّاقة لخفض استهلاك الكهرباء والمياه في المنازل والمؤسسات وأماكن العمل، وستساهم في إشراك أعداد أكبر من شرائح المجتمع في مبادرات الهيئة وبرامجها التوعوية والتي تلعب دوراً هاماً في الحد من نسب الهدر وترشيد الاستهلاك في القطاع السكني والتجاري والصناعي".

ويمكن للأفراد والمؤسسات المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم في حملة العصف الذهني من خلال زيارة الصفحات الرسمية لهيئة كهرباء ومياه دبي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام على وسم #مختبر_ابداع_ديوا

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