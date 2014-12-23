وزير الأوقاف: شيخ الأزهر قيمة ورمز للسماحة والوسطية.. وسنواصل جهودنا الدعوية تحت إشرافه

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قيمة وقامة ورمز للسماحة والوسطية وموضع تقدير القاصي والداني، وأن كرم طباعه لا حدود له، وأننا كلما اقتربنا من فضيلته تعلمنا دروسا جديدة في الدين والفكر والحياة، ولنا شرف التعلم على يديه.

كما أكد وزير الأوقاف فى بيان له اليوم عقب زيارته لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس الإثنين أن زيارة دولة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لفضيلة الإمام الأكبر تأتي في إطار العلاقة الودية الحميمة بين دولة رئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر، وفي إطار دعم الدولة لدور الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى إشادة الإمام الأكبر بجهود رئيس الوزراء في قيادة الحكومة لتحقيق آمال الموطنين وتخفيف معاناتهم على كافة المستويات.

وشدد وزير الأوقاف على أن المرحلة المقبلة ستشهد بذل المزيد من الجهد الدعوي لتصحيح الأفكار الخاطئة، ومواجهة كل ألوان التشدد والتطرف والغلو تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر وقيادته الحكيمة السديدة لخدمة الدين والوطن.

يذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد زار أمس الإثنين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر برفقة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء في اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى الذى يعقد بالمشيخة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر ومشاركة مفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام.

وكان شيخ الأزهر قد أشاد خلال لقائه مع رئيس الوزراء بالامس بالجهود الوطنية المخلصة التى يقوم بها المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لخدمة الوطن معربا عن اطمئنانه بما يلمسه فى سيادته من إخلاص شديد للدين والوطن والمبادئ ، و مؤكدا انه عندما يكون رئيس وزراء مصر بهذا الإخلاص فهذا يعطي طمأنينة كبرى للمواطنين

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