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«نيويورك تايمز» عن إغلاق «الجزيرة مباشر مصر»: انتصار للسيسي.. وصفعة للإخوان

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قالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن قرار قطر بإغلاق قناة «الجزيرة مباشر » يعد أكبر تنازل قدمته قطر استجابة للحملة التي قادتها المملكة العربية ودولة الإمارات ومصر على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية لحث الدوحة على وقف دعمها لجماعة الإخوان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذا القرار يعد انتصارا كبيرا للرئيس عبد الفتاح ، كما أنه يبدو اعترافا من قبل القطريين بالنظام في مصر، على حد قول الصحيفة.

وترى «نيويورك تايمز» أن إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» بمثابة «صفعة» لما تبقى من جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن «الجزيرة مباشر مصر» كانت القناة الوحيدة المتبقية التي كانت تبث فيديوهات المظاهرات التي ينظمها الإخوان وتعبر عن آرائهم.

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