«نيويورك تايمز» عن إغلاق «الجزيرة مباشر مصر»: انتصار للسيسي.. وصفعة للإخوان

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن قرار قطر بإغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» يعد أكبر تنازل قدمته قطر استجابة للحملة التي قادتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية لحث الدوحة على وقف دعمها لجماعة الإخوان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذا القرار يعد انتصارا كبيرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يبدو اعترافا من قبل القطريين بالنظام في مصر، على حد قول الصحيفة.

وترى «نيويورك تايمز» أن إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» بمثابة «صفعة» لما تبقى من جماعة الإخوان، مشيرة إلى أن «الجزيرة مباشر مصر» كانت القناة الإخبارية الوحيدة المتبقية التي كانت تبث فيديوهات المظاهرات التي ينظمها الإخوان وتعبر عن آرائهم.