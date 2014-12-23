قوات الأمن تمشط منطقة تفجير خط الغاز جنوب العريش

انتقلت قوات الأمن الى موقع انفجار خط الغاز بمنطقة المساعيد جنوب العريش ، والذى فجره مجهولون فى وقت سابق ، وجارى تمشيط المنطقة .

كما قامت قوات الأمن بالتنسيق مع مسئولى شركة الغاز ( بسبب حظر التجوال المفروض حتى السادسة صباحا ) .

وأكد المسئولون بالشركة أن التفجير فى الخط الرئيسى المغذى للمنازل والمنشآت التى تعمل بالغاز داخل العريش .. علاوة على أنه الموصل الى المنطقة الصناعية وخط التصدير المؤدى الى الأردن، وأنه لا توجد أية خسائر سوى فى تفجير الخط، ولم ينتج عنه أية اصابات بشرية .

وأضافوا .. أنه جار انتقال فرق من الشركة الى موقع الانفجار لاغلاق المحابس لمنع وصول الغاز ، ومن المتوقع اخماد النيران المشتعلة خلال الساعات القليلة القادمة بعد توقف وصول الغاز الى مكان التفجير .

ويعد هذا التفجير رقم 27 منذ ثورة 25 يناير 2011 .. حيث سبق تفجيره 26 مرة من قبل .. كما يعد التاسع منذ ثورة 3 يولية 2013 .

ومن جانبها أكدت المصادر الأمنية أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بنفس الأسلوب .. مما يؤكد أن الجناة واحد فيها .

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