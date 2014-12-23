فهد العليوة يراهن على ميساء مغربي ومحمود وعبدالله بوشهري في رمضان 2015

بدأت عمليات تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل 2015 في الكويت باكراً، خشيةً من إرتباط النّجوم بأعمال أخرى، واستغلالاً لحالة الطقس، بعيداً عن حرارة الصيف.

ومن هذه المسلسلات التلفزيونية، مسلسل "قابل للكسر"، والذي يعود به مؤلف سلسلة "ساهر الليل" فهد العليوة، لأصدقائه النجوم محمود وعبدالله بوشهري مجدداً بعد غياب قسري، في نصّ درامي يتوقع أنّ يحقق نسبة مشاهدة عالية، نظراً لجرأة الموضوع الذي يطرحه من جهة، ولأنه يضم نخبة من أبرز النجوم من جهة أخرى أمثال: جاسم النبهان، وباسمة حمادة، وميساء مغربي، ومحمود وعبدالله بوشهري، ومرام وشيماء علي، وأسيل عمران، وفوز الشطى، ومهدى دشتي، وعبدالله الزيد، وحلا وابراهيم دشتي، وياسة، وغدير صفر، وبقيادة المخرج منيز الزعبي.

وتحدثت الفنانة ميساء المغربي عن دورها قائلةً: "أقدّم شخصية "جنان"، وهي فتاة أرستقراطية، تواجه الكثير من التّحديات، هي فتاة حالمة لكنها في نفس الوقت طموحة وقوية، استطاعت أن تبني لنفسها بعد وفاة والديها امبراطورية تجارية، كا تقوم برعاية شقيقتها، ولكنها تواجة الكثير من الظروف التي تهدد حياتها ومستقبلها بالدمار".

وتضيف ميساء: " مسلسل " قابل للكسر" هو باختصار ملحمة عاطفية، تستعرض ضعف الإنسان أمام الحب، وكيف يستطيع الحبّ أن يحوّل أي إنسان من شخص قوي صلب لا ينكسر إلى شخص شديد الهشاشة قابل للكسر بسهولة".

من جانبه، أشار المخرج منير الزعبي إلى أن مسلسل "قابل للكسر"، عبارة عن قصة رومانسية تكشف تأثيرات الحبّ السلبية على الإنسان، موضحاً أن العمل يذهب إلى تحليل ضعف الإنسان أمام الحبّ والمشاعر".

وتابع الزعبي: "هذا هو الإطار العام للعمل ولكن هناك كمّ من القضايا التي تسير بخطوط متوازية مع الخط الأساسي للمسلسل، حيث سنناقش مجموعة أخرى من القضايا، ومن بينها الفوارق الطبقية بين الزوجين والصعوبات التّي تواجه سيدات الأعمال في المجتمع الذكوري"، موضحاً أن الزواج لغاية المصلحة سيكون حاضراً فى خطوط العمل أيضاً.

وأما الفنانة مرام فقالت إنها تجسّد في المسلسل شخصية "رجاء" صديقة "جنان" المُقربة، التي تعيش جميع ظروفها وتقف إلى جوارها في كافة اللحظات الصعبة على مدى أحداث المسلسل.

وبدورها، قالت الفنانة الشابة أسيل عمران إنها تجسّد فى المسلسل شخصية "ود" شقيقة "جنان"، والتي تشرف على تربيتها ورعايتها، موضحةً أن الشخصية تعيش الكثير من الأحداث التي تطرح قضايا اجتماعية من بينها الإجهاض، وسيدات الأعمال، والصعوبات التي تصادفها والفوارق الطبقية بين الزوجين وأثر الإدمان على الأبناء وزواج المصلحة وكمّ أخر من القضايا التي تُثقل هذا العمل.

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