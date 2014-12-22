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سلطات المطار تسمح لتوفيق عكاشة بالسفر إلى الإمارات

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سمحت سلطات مطار القاهرة، مساء الإثنين، بسفر الإعلامي توفيق عكاشة إلى الإمارات، بناء على موافقة قاضي التحقيق بالسماح له بالسفر لمدة شهر، ضمن تحقيقات إهانة السلطة القضائية.

وصرحت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الاتحاد المتجهة إلى أبوظبى، تبين وجود توفيق عكاشة الذى قدم موافقة من قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، بالسفر لمدة شهر، حيث رافق «عكاشة» على نفس الطائرة إحدى المذيعات بقناة «الفراعين».

وكان المستشار ثروث حماد، الذي يتولى التحقيقات في قضية إهانة السلطة القضائية، قد قرر وضع 20 شخصية على قوائم الممنوعين من السفر، كان من بينهم الإعلامي توفيق عكاشة، وتم رفع اسمه أوائل الأسبوع الحالى، ومنحه تصريحا بالسفر لمدة شهر، بناء على طلب من «عكاشة».

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