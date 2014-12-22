جهاد الخازن: قطر تعلمت الدرس والخليج يريد مصر قوية

علق الكاتب الصحفي جهاد الخازن، على وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، قائلا: «قطر تعلمت درسا اليوم لتحسين العلاقات مع مصر، وهذا شرط أساسى لتحسين العلاقات الخليجية الخليجية، وهذا كان ضغط وشرط الدول الخليجية عليها أن تتحسن علاقتها مع مصر».

وأضاف «الخازن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مساء الاثنين، مع الإعلامي سيد على: «تأييد الجماعات الإسلامية كان أكثر سبب من قطع العلاقات قطر مع الدول الأخرى، وكان من السهل أن تقوم قطر بالمصالحة والتأثير على شعبها لأن عددهم 200 ألف فقطر مثل أصغر حى بمصر».

وتابع: «أرجو من الإعلام المصري تحسين العلاقات مع قطر، وألا يشعللوا الأمور، وننتظر الوساطة الحالية من السعودية بين مصر وقطر».

وأوضح: «دول الخليج تريد مصر أقوى دولة لأنهم دائما يقولون أن قوة مصر هي قوة لنا، وقطر لا تستطيع أن تقف أمام دول التعاون الخليجي».