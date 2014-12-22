العرابي: حساب الشعب عسير إذا فشلنا في الانتخابات القادمة (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القلق من تفرق الجميع في الانتخابات البرلمانية المقبلة مبرر، موضحًا أن الفشل سيقابله حسابًا عسيرًا من الشعب المصري.

وأوضح «العرابي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، على قناة التحرير: «والله لك حق إن أنت تقلق، وأنا كنت في جولة في سوهاج والأقصر وحاليًا في اسكندرية وكل الناس بتقولي رايحين فين وأمتى الناس هتتفق، لكن عايز أقولك إن فيه شغل على الأرض وفيه جهود ولكن للأسف كلها مركزة في القائمة الـ120 واحد، يعني احنا عملين نشتغل كلنا ككقوى سياسية وشخصيات وأحزاب، على الـ120 واحد، بقية المقاعد الفردية مش عارفين ولا ننسق فيها ولا نحطلها قواعد نتفق عليها».

«ولكن اللي أنا أحب أقولهولك، إن أنا النهاردة في مؤتمر في إسكندرية، أنا هقترح إن القائمة الـ120 واحد، اللي هيبقى فيها شباب ومرأة وأقباط وذوي احتياجات خاصة ومصريين في الخارج، أنا هقترح إن كل دول يكونوا من الشباب».

وتابع: «لو اتفقنا إن احنا نخلي القوائم للشباب، أعتقد إن المجهود هيتركز في الاتجاه الآخر، اللي هي المقاعد الفردية، اللي المفروض إن أي واحد رئيس حزب أو أي واحد شخصية عامة يرى في نفسه إن عنده رصيد سياسي كبير في هذه الدولة إن هو يترشح على المقعد الفردي».

واختتم: «أدينا بنحاول، والأمور فيها قدر كبير من الصعوبة، بس أؤكدلك إن حساب الشعب المصري عسير إذا فشلنا في الانتخابات القادمة».