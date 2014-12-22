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Make Up For Ever تحتفل بعيدها الثلاثين في Pacha Ibiza

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Make Up For Ever تحتفل بعيدها الثلاثين في Pacha Ibiza Make Up For Ever تحتفل بعيدها الثلاثين في Pacha Ibiza

الإثنين 22-12-2014 17:08

بيروت- سيدتي نت

إحتفلت Make Up For Ever، العلامة المعتمدة من قِبل خبراء التجميل وراء الكواليس وجميع النساء، بعيدها الثلاثين بأسلوب مميّز في Pacha Ibza Dubai. فقد تشاركت Make Up For Ever، مرجع خبراء التجميل في عالم المسرح، العروضات، الأزياء والسينما وبصفتها احدى الرعاة الرسميين لمهرجان دبي السينمائي الدولي بنسخته الحادية عشرة، مع Pacha Ibiza Dubai لإستضافة حفل خاص جلب الرسومات إلى الحياة من خلال عرض فني إستثنائي بالرسم على الأجسامBody Paint.
عملت داني سانز، المؤسس والمدير الفنّي لـ Make Up For Ever على جميع الإطلالات وجعلتها حقيقة بمساعدة فريق خبراء التجميل خلال السهرة. فقد حضرت داني سانز من باريس لللإحتفال بهذه المناسبة ومشاركة فرحتها مع الحضور.
وقد حضر حفل Make Up For Ever أكثر من 700 شخص بما فيهم كبار الشخصيات، المشاهير والصحافة، الذي نقل عالم الجمال الإحترافي من وراء الكواليس الى المسرح بعروضه المؤثرة والفريدة من نوعها،.
تباهى المشاهير والمئات من الحضور بكامل أناقتهم أمام كاميرا Make Up For Ever.

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سيدتي