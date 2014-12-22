عطر Pivoine Suzhou من Giorgio Armani مستوحى من حدائق آسيا الأسطورية

تقدّمGiorgio Armani عطر Pivoine Suzhou، كأحدث إضافة ضمن تشكيلة " Les Eaux" وأول عطور مجموعةArmani/Privé المستوحاة من حدائق آسيا الأسطورية.

ARMANI/PRIVÉ عطور من وحي تصاميم الأزياء يُجسّد Giorgio Armani جوهر مجموعات أزيائه الراقية في عطور حصرية فاتنة. تم تصميم وابتكار كل عطر ضمن مجموعةArmani/Privé بكل الدقة والإتقان التي يتم فيها تفصيل قطعة ملابس. الكمال المتوازن بصورة قلّ نظيرها، حيث تم استخلاص مكونات العطر من مواد خام نادرة ومضيئة. صناعة العطور بإبداع فني صُمم لمنح لحظات نقية نابضة بالعاطفة.

تتألف مجموعةArmani/Privé من أربعة عطور دائمة التطور بصورة تكشف كل مرة عن جوانب مختلفة لرؤية المصمم لمفهوم الفخامة. فتشكيلة“Les Éditions Couture” تتوفر بكميات محدودة، مستوحاة من أحدث تصاميم مجموعة عروض أزياء الربيع/الصيف. في حين تحتفل مجموعة“La Collection” ، بأروع المكونات العطرية الأسطورية. أما تشكيلة“Les Mille et Une Nuits” ، فتجسّد بذخ الشرق، بينما تمثل مجموعة“Les Eaux” قصيدة مشرقة تتغنى بالطبيعة، وتذكّرنا بالحدائق الأسطورية.

مع عطر Pivoine Suzhou، يجددGiorgio Armani مفهوم عطر أو دي تواليت Eau de Toilette، الذي يجمع بين الأناقة والنضارة والشغف العاطفي الناعم. رحلة عطرية مستوحاة من الزهور الثمينة والنباتات، وضوء الشمس والنقاء، وشلال ماء- مصدر الطبيعة. فالماء يُعتبر في الصين عنصراً أنثوياً أو "ين yin " - وبداية الحياة نفسها.

الماء هو الجمال، وينعكس بمئات التدرجات اللونية الزرقاء. فهو انسيابي مثل الحرير حين يلامس البشرة، ورائع في شفافيته أو غموضه المبهم. يُمثل الماء منبع إلهام لا ينضب في مجموعات Giorgio Armani.

تناغم طبيعي

يحتفل عطر Pivoine Suzhou أيضاً بالفاوانيا التي تُعدّ أروع زهرة صينية محبوبة، ورمز الإمبراطورية الصينية القديمة، فهي تمثل السعادة والنعمة والرخاء. زهرة "تتجدد حياتها" كل عام، مثل حب دائم التأجج، فهي تتمتع بكمال لا يلبث أن يتجدد قبل أن يذوي مجسّداً الشاعرية وقوة الطبيعة. فطبيعتها تنعكس من خلال ماء نضر ومتلألئ.

كان مشهد الماء الرقراق في برك حديقة هادئة وأقنية مائية تشبه المرآة بصفائها، السبب الذي جعل Giorgio Armani يعود مرة أخرى إلى الصين. ففي سوزهو أو "سوتشو" باللاتينية، والمصنّفة في اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمية، اكتشف Armani مدينة الجسور والقنوات التي يغذيها نهر يانغتسي العظيم، حيث يمكن مشاهدة ملامح المعابد الشامخة فوق أسوار الحدائق التي يعود تاريخها إلى القرن السادس. ومن قبله، وصف المكتشف الإيطالي ماركو بولو مدينة سوزهو باسم "فينيسيا الشرق"، لأن أقنيتها ذكّرته بموطنه. فارتبط اسم "سوزهو" الذي حافظت عليه المدينة حتى يومنا هذا، إلى الأبد بثقافتين.

تُعدّ سوزهو بمجملها تحفة غاية في الجمال، حيث تجمع بين الفن والطبيعة بتوازن. بالنسبة إلى Giorgio Armani، يتطلب ابتكار مجموعة عطور راقية إيجاد التناغم ذاته بين العناصر. فكل عطر يمثل مسعى لتميّز استثنائي، ودراسة في النقاء والكمال.

PIVOINE SUZHOU يتميز زهر الفاوانيا بجمال أزلي يشع ضياء، فهو فاتن بنعومته، عدا عن الجمال المتفرد لشجرة الفاوانيا الصينية القديمة. استطاعGiorgio Armani أن يجسّد في عطر Pivoine Suzhou الكمال الطبيعي لهذه الزهرة الأسطورية- النضارة المثيرة لعبيرها، السخاء المترف لبتلاتها وملمسها الناعم الذي يلهب الحواس- ليبدع باقة من العواطف التي تشع بإشراقة وجاذبية فورية.

إيقاع عطري مشرق من اليوسفي والفلفل الوردي والتوت، تتخلله لمسة فاكهية-تابلية. أما عبق الفاوانيا الفاخر بعذوبة والأنثوي للغاية، فيُعزز من سحر كثافته روح الورد المئوي وخلاصة الورد. يطوّق البشرة عبق شبيه بلمسات شمس الصباح الدافئة بنعومته وجاذبيته النابضة بالمسك وخلاصةorcanox* العنبرية مع لمسة من البتشول. يُعتبر Pivoine Suzhou عطراً أساسياً مهيباً، ابتكر للمرأة المميزة التي تقدّر الفن وصناعة العطور الراقية.