"طبيعي أجمل" مفردات تجذّب الشريك للمرأة

لماذا كل هذه الأسعار الباهظة لشراء مستحضر كتب عليه Bio،

أو Phyto أو Organic... بالطبع يعود ذلك لإلغاء اليد العاملة والإبتعاد عن المواد المصنعة واللجوء إلى الطبيعة الحقيقية التي أصبح أمر نادر ومكلف .طبيعي أجمل هو جوهرة نادرة في موسوعة فريدة من نوعها هدية مني لك وضعت فيها باكورة خبرتي طوال أكثر من ثلاثين عاماً من العمل الدؤوب في هذا المجال.

و "طبيعي أجمل" هي الكلمة التي يستعملها الرجل عندما يسأل عن جمال المرأة بالماكياج فيسارع للقول" طبيعي أجمل" . من هنا كانت فكرة إسم هذا الكتاب.

هل تحبين أن يكون وجهك خال من التجاعيد وشعرك صحيّ وتتمتعين بجمال طبيعي؟ اليوم، وبعد كتاب مملكة الجمال الصادر عن دار النشر أكاديميا والداعم له آنذاك تلفزيون المستقبل الواسع الإنتشار الذي رافقني طوال أربعين عاما ،يأتي الكتاب الثاني "طبيعي أجمل" الصادر عن دار النشر ذاتها وبدعم من التلفزيون الرائد Mtv الأول في التلفيزيونات المحليّة والذي كان له الفضل الأول في بداياتي ليميط اللثام عن كيفية الحصول على جمال طبيعي واضعاً برنامجاً منظماً ومتكاملاً للعناية بجمالك وبأدق تفاصيله بإستخدام مواد طبيعية متوفرة في كل بيت بالعودة إلى الطبيعة للإستفادة من خيراتها وكنوزها ،في هذا الكتاب أسلّمك مفاتيح العناية بالبشرة وذلك بالإتّكال على الذات بطريقة مبسطة

نظام العناية في فصول هذا الكتاب ستساعدك بحلّ كلّ المشاكل التي تعانين منها مهما كان نوعها .

فصول الكتاب الإثني عشر موزعة بخطوات دقيقة للعناية اليومية،الأسبوعية والشهرية الى جانب المناسبات وخلطات 5 نجوم لعلاج مشكلات للشعر،للوجه والجسم بدءاً باللحظة الأولى من الوقوف أمام المرآة لتفحّص البشرة وتحديد نوعها ، ومن هناك تبدأ الرحلة في رحاب صفحات كتاب "طبيعي أجمل"لإختيار العلاج المناسب حسب احتياجاتك والمشاكل التي تعانين منها.

الفصل الأول والذي هو بعنوان "العناية بالبشرة" يتضمن التعرّف على البشرة والمستحضرات الأساسية للبشرة وطرق العناية بها.

تابعي المزيد من فصول الجمال في كتاب ليلى عبيد الجديد .