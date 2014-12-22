قدمان خاليتان من العيوب مع Scholl Velvet Smooth Express Pedi

تباهي بقدميك وليس فقط بحذائك مع شول فيلفيت سموث إكسبريس بيدي يمنحك قدمين ناعمتين وجميلتين بحركة واحدة.

نحب التباهي بصنادلنا الفاتنة وأحذيتنا العالية الكعب، لكن لا بد من التحلي بالثقة للكشف عن قدمين جميلتين وخاليتين من العيوب تتناغمان مع الأحذية الجميلة.

في النهاية، إنه موسم الحفلات، والذهاب إلى الشاطئ، وقضاء الوقت خارج المنزل، ولذلك لا تستحقين شيئاً أقل من طلة فاتنة من أعلى رأسك وحتى أخمص قدميك.

مع Scholl Velvet Smooth Express Pedi، تحتاجين إلى خمس دقائق فقط للحصول على قدمين رائعتين بملمس حريري وناعم وطري.

عند تبديل روتين العناية بجمالك وجعله يشتمل على بعض البرد والتدليل، يمكنك الحفاظ على قدمين جميلتين طوال أيام السنة.

اجعلي قدميك مذهلتين في حذائك العالي الكعب- وداعاً للخشونة، وداعاً للانزعاج.

1. ما هو سبب البشرة القاسية في نعليّ القدمين؟ نمشي أكثر من 2000 كيلومتر كل سنة، ونعيش في مناخ حار وجاف جداً، مثل مناخ الشرق الأوسط، مما يجعل أقدامنا جافة وعرضة لتشقق الكعاب والرائحة الكريهة. نختار عموماً انتعال الصنادل والأحذية المفتوحة، فنعرّض أقدامنا لظروف قاسية بشكل يومي.

2. هل يؤذي الكعب العالي القدم؟ حسب دراسة أجريت في بريطانيا، في العام 2013، تعاني معظم النساء من الانزعاج والألم بعد مرور ساعة واحدة فقط على انتعال الحذاء العالي الكعب. وقد عانت 90 في المئة من النساء من المشاكل نتيجة انتعال أحذية لا تنطبق جيداً مع مقاس القدمين. والواقع أن انتعال أحذية ذات أشكال غريبة جداً يفضي إلى البثور، وتشقق الكعب، ومسامير القدم وانغراز الظفر في اللحم، إضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى.

3. ما هي أفضل طريقة للعناية بالقدمين؟ لا بد من بعض العناية والدلال لمنح قدميك تلك الطلة النظيفة والمصقولة والمرتبة. يمكنك التوجه إلى صالون التجميل أو الاعتناء بقدميك في المنزل باستعمال Scholl Velvet Smooth Express Pedi ، مبرد القدمين الكهربائي المشتمل على سطح مؤلف من أسطوانات ذات حبيبات مجهرية للتخلص بعناية من البشرة القاسية والحؤول دون جفاف كعب القدم وتشققه في المستقبل.

4. هل العناية بالقدمين في المنزل أفضل من تلك التي في صالون التجميل؟ صحيح أنه من الممتع دوماً ترك المهمة لينجزها شخص آخر، لكن هناك بعض الإيجابيات للعناية بالقدمين في المنزل. على سبيل المثال، يمكنك مراقبة عامل النظافة، واستعمال أدواتك الخاصة بشكل منتظم. كما يمكنك تحديد طبيعة الأجواء بنفسك- القليل من العناية بالقدمين بالترافق مع موسيقاك المفضلة. ضعي مجموعة من الأنغام الموسيقية المرخية، واجلسي في كرسيك وباشري العناية في قدميك.

5. ما هو الفرق بين العناية المنزلية بالقدمين والعناية في صالون التجميل؟ بالإضافة إلى توفير المال والجهد المبذول لمغادرة المنزل، يزيل المبرد Scholl Velvet Smooth Express Pedi كل الجلد القاسي والخشن والمسامير المتراكمة على نعليّ القدمين خلال دقائق معدودة. وعند التركيز بشكل منتظم على المساحات القاسية، سوف تلاحظين بسرعة كيف تعمل الأسطوانات المجهرية المتطورة على تقشير البشرة الميتة.

نصائح للعناية بالقدمين في المنزل

• عند الاعتناء بالقدمين في المنزل، تأكدي من جفاف قدميك جيداً. بهذه الطريقة، لن تزيلي الكثير من طبقات البشرة ولن تشعري بالتحسس بعد ذلك.

• دعي أظافر قدميك ترتاح قليلاً من طلاء الأظافر. فهذا قد يبدّل لون الأظافر ويجففها ويجعلها هشة وعرضة للتكسر.

خصصي بضعة دقائق مرة كل أسبوع للاعتناء بقدميك وجعلهما في أبهى حلة وملمس طوال الوقت. المبرد Scholl Velvet Smooth Express Pedi مصمم للتناغم مع شكل قدميك، وهو معدّ للاستعمال السهل والسريع، ويمكن وضعه بسهولة في حقيبتك. سوف تشعر قدماك بالكثير من الامتنان للدقائق المعدودة من الاهتمام والعناية.

تحتوي علبة Scholl Velvet Smooth Express Pedi على:

• مزيل كهربائي للجلد المتصلب في القدم

• 4 بطاريات قياس AA

• مبرد بأسطوانات، مع حبيبات مجهرية

• غطاء واق

أما علبة إعادة التعبئة للمبرد Scholl Velvet Smooth Express Pedi فتحتوي على أسطوانتين إضافيتين.