بالفيديو - بوفون يتصدى لـ3 ركلات ترجيح.. لكن نابولي سوبر

القاهرة، (إفي): توج نابولي اليوم الاثنين بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على يوفنتوس 6-5 بعد لنتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، من المباراة التي استضافها ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

ورفض يوفنتوس الهدايا التي منحها إياه نابولي خلال المباراة وفي ركلات الترجيح، حيث تقدم بطل الدوري مرتين خلال اللقاء، قبل أن يمنحه نابولي أكثر من فرصة خلال ركلات الترجيح لإنهاء المباراة لصالحه.

ويعد اللقب هو الثاني في تاريخ نابولي بعد عام 1990 الذي توجه به أيضا على حساب يوفي، الذي حرم بهذا الشكل من الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (7 مرات)، ليبقى متساويا مع ميلان في عدد مرات الفوز به ولكل منهما ستة ألقاب.

كما انتقم نابولي من اليوفي الذي خطف منه اللقب في 2012 بعد مباراة مثيرة للجدل بالصين 4-2.

كان يوفنتوس هو الأخطر خلال شوط اللقاء الأول، وأهدر العديد من الفرص للتسجيل خاصة من قبل الثلاثي بوجبا وفيدال وتيفيز ، في حين اعتمد نابولي، الذي عانى من ضعف دفاعاته، على الثلاثي الخطير الأرجنتيني جونزالو ايجواين والسلوفاكي ماريك هامشيك والإسباني خوسيه كاييخون.

تقدم الأرجنتيني كارلوس تيفيز نجم البيانكونيري بذكاء بهدف أول مبكر من خطأ دفاعي مزدوج لنابولي، لتتاح له الكرة داخل المنطقة ليسدد بيمناه قوية في شباك البرازيلي رافائيل.

واتيحت للقائد هامشيك فرصة إدراك التعادل من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لجيانلويجي بوفون.

وواصل نابولي ضغوطه وكاد كاييخون ان يسجل هدفا من كرة مررها له إيجواين، لكن الحكم أشار الى التسلل، وسط احتجاج كلا اللاعبين.

في الشوط الثاني مرر هامشيك كرة سحرية الى كاييخون ليكسر حاجز التسلل ويسدد بيمناه كرة أرضية قوية لتمر بجوار القائم الايمن وتضيع فرصة خطيرة للتعادل لنابولي.

وأهدر إيجواين فرصة جديدة من كرة طولية تسلمها داخل المنطقة ليسددها بيمناه لكنها اصطدمت بالقائم، الذي وقف من جديد حائلا أمام نابولي.

ونجح ايجواين اخيرا في إدراك التعادل برأسية رائعة داخل المنطقة من كرة صنعها له المجتهد، الهولندي جوناثان دي جوزمان والذي مررها له عرضية من الجانب الايسر.

بعد التعادل عاد يوفي ليسيطر على ارضية الميدان وكاد التشيلي ارتورو فيدال أن يسجل هدف التقدم من تسديدة ارضية قوية خارج المنطقة سارت بجوار القائم.

وفي الشوطين الإضافيين نفذ الإسباني فرناندو يورنتي تسديدة قوية بيسراه خاطفة خارج المنطقة كادت ان تسكن الشباك، لكنها مرت بجوار القائم.

وتألق بول بوجبا في مراوغة خط الدفاع لنابولي ليمرر كرة ذكية داخل المنطقة إلى تيفيز الذي راوغ بدوره المدافع الفرنسي كاليدو كوليبالي وسدد بيمناه بقوة كرة لم ينجح الحارس رافائيل في التصدي لها، ليسجل الهدف الثاني.

وعاد بوفون للتألق في الدقائق المتبقية وتصدى لكرتين خطرتين من إيجواين وكاييخون، لكن التوفيق وقف إلى جانب الأرجنتيني إيجواين من جديد لينجح في إدراك التعادل وقبل النهاية بدقيقتين، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي تواصلت فيها الإثارة.

ركلات الترجيح

استهل جورجينيو ركلات الترجيح لنابولي ليتصدى لها بوفون، لتتاح الفرصة من جديد ليوفي للانقضاض على اللقب، لكن تيفيز صاحب الهدفين رفض تسجيل كرته التي اصطدمت بالقائم.

بعدها سجل الفريقان أربع ركلات: من نابولي فوزي غلام وراؤول البيول وإيجواين، ومن اليوفي فيدال وبوجبا وكلاوديو ماركيزيو وألفارو مورتا.

وواصل الفريقان رحلة الاحتكام لركلة أمام ركلة، ليسجل والتر جارجانو لنابولي ويقابله بونوتشي من اليوفي.

بعدها أضاع دريس ميرتينس لنابولي لتألق بوفون، لكن جيورجيو كيليني رفض الهدية وأضاع هو الآخر الكرة، قبل أن يكرر كاييخون نفس الأمر أمام الرائع بوفون، ويضيع ركلة على نابولي.

لكن الأرجنتيني روبرتو بيريرا فشل في إيداعها المرمى من جديد ليتواصل التعادل سائدا.

وفي الركلة التاسعة نجح كاليدو كوليبالي في تسجيل الهدف السادس لنابولي، بينما تألق الحارس البرازيلي رافائيل في التصدي لكرة سيموني بادوين ليعلن نابولي متوجا للقب أخيرا.

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