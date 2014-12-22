إقالة المدير العام لبرشلونة

برشلونة، (إفي): أقال رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو المدير العام أنطوني روسيتش من منصبه وعين بدلا منه ايجانسيو ميستري.

كما أصدر بارتوميو قرارا بترقية البرت سولير ليكتسب ثقلا داخل الهيكل التنفيذي للنادي ويصبح مدير قطاع الرياضة.

وكان روسيتش تولى منصبه في 2010 مع وصول ساندرو روسيل للرئاسة خلفا لجوان أوليفر الذي كان يشغل هذا المنصب خلال الولاية الأخيرة لجوان لابورتا.

يشار إلى أن ميستري كان يشغل منذ يونيو/حزيران الماضي منصب المدير الاداري، الذي ابتكره بارتوميو.

وميسترى حاصل على ليسانس حقوق من جامعة برشلونة وماجستر من معهد التكنولوجيا بالينوي وشهادة برنامج الادارة العامة من معهد الأعمال من برشلونة.

وسيعمل ميسترى على التنسيق بين الأقسام الاقتصادية والمالية والاجتماعية والطبية والتجارية وشؤون العاملين والشؤون القانونية والابتكار والقسم الرقمي والتسويق والأمن والعمليات والحقوق المرئية والمسموعة وباقي أقسام النادي.