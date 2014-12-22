سموحة: طلبنا ضم أوباما ولاعب مصري محترف في الخارج

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن خطته في سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم تشكيلة الفريق الذي يستعد لأول مشاركة له في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت قرعة الدور التمهيدي أوقعت الفريق السكندري في مواجهة قوية أمام أهلي طرابلس الليبي.

وأوضح فرج عامر "نخطط للتعاقد مع مهاجم إيفواري دولي، ولاعب وسط مصري محترف بالخارج، إضافة إلى مهاجم مصري".

وأضاف "طلبنا ثنائي الزمالك يوسف أوباما ومحمد عبد المجيد، ويتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المالية، كما تقدمنا أيضًا بعرض لضم أحمد حسن مكي مهاجم الحرس".

وتابع في تصريحات تليفزيونية "نخطط أيضًا للتعاقد مع ظهير أيمن".

وأتم رئيس سموحة "دعمنا صفوف الفريق بضم ثنائي سيوي سبورت لأنه يملك الخبرة الدولية، وسيتم الاستغناء عن المحترفين الثلاثة الحاليين في صفوف سموحة".