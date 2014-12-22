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دورتموند يبرم الصفقة الأولى بـ10 ملايين يورو لإنقاذ نفسه

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دورتموند يبرم الصفقة الأولى بـ10 ملايين يورو لإنقاذ نفسه دورتموند يبرم الصفقة الأولى بـ10 ملايين يورو لإنقاذ نفسه

أبرم بروسيا دورتموند أول صفقاته في موسم الانتقالات الشتوي بالتعاقد مع لاعب الوسط كيفن كامبل.

الإعلام الألماني كشف عن قيمة الصفقة، والتي تقدر بـ10 ملايين يورو.. ودورتموند أعلن عن أن اللاعب سيوقع على عقد طويل الأمد يربطه بالنادي حتى 2019.

وأثنى النادي الألماني على قدراته لاعبه الجديد صاحب الـ24 عاما، وملكاته التي تجعله يشارك في كل مراكز خط الوسط ذات الطابع الهجومي.

ويملك اللاعب خبرات بالدوري الألماني، إذ مثل من قبل نادي باير ليفركوزن.

ويسعى دورتموند لترميم صفوفه بعد سقوطه للمركز قبل الأخير في جدول البوندزليجا.

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