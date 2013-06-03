وزير الرى يلتقى وزيرة المياه النيجيرية لبحث سبل تعزيز العلاقات

التقى الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى مع سارة رينج وزيرة المياه النيجيرية والسكرتير الدائم للمياه بنيجيريا والوفد المرافق لها، وذلك فى ضوء الدعوة التى وجهها لتناول بحث ومناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والتواصل بين مصر ونيجيريا فى مختلف المجالات التى تخص الشأن المائى .

> ويهدف الوفد النيجيرى إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة وتوزيع المياه وتصميم المنشآت الهيدروليكية وصيانة المجارى المائية ومحطات المعالجة والرفع، بالإضافة إلى استثمار الخبرات المصرية فى مجال محاربة الحشائش ومعالجة التربة وحصاد مياه الأمطار والمزارع النموذجية وشبكات المياه والصرف الصحى.

> ويقوم الوفد النيجيرى حالياً بزيارة عدد من المنشآت والمرافق المائية التابعة للوزارة، وتشمل المركز القومى لبحوث المياه، والرياح المنوفى وفم الرياح المنوفى وعدد من محطات المعالجة، إضافة إلى زيارة السد العالى.

> من جانبها صرحت الوزيرة النيجيرية بأن الزيارة تأتى تأكيداً على رغبة نيجيريا فى تعميق أواصر التعاون مع مصر، خاصة فى مجالات الموارد المائية والرى والوقوف على آخر المستجدات فى هذا الشأن، والاستفادة الكاملة من كافة الخبرات المصرية التى تؤهلها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها من قبل نيجيريا.

> يشارك الوفد النيجيرى فى فعاليات اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة والمقرر انعقاده فى السادس من يونيو الجارى بالقاهرة، وسوف تختتم فعاليات الزيارة بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر ونيجيريا فى مجال تعزيز التعاون المثمر والبناء بين الوزارة ووزارة المياه النيجيرية وتنفيذ حزمة من الآليات التى تخدم الشأن المائى النيجيرى.