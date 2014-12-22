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قرعة أبطال إفريقيا.. الأهلي في سبيل كانو بيلارز والمغرب التطواني

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قرعة أبطال إفريقيا.. الأهلي في سبيل كانو بيلارز والمغرب التطواني قرعة أبطال إفريقيا.. الأهلي في سبيل كانو بيلارز والمغرب التطواني

يبدو بطل الدوري، المغرب التطواني المنافس الأقرب للأهلي، وذلك في الدور ثمن النهائي، بدوري أبطال إفريقيا.

فقد أجريت قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم الاثنين، وهي البطولة التي سيشارك فيها الأهلي بطل بداية من الدور 32.

والأهلي سيواجه الفائز من الجيش الوطني الرواندي وليجا موكولمانا مابوتو الموزامبيقي في دور الـ32.

وإذا نجح الفريق الأحمر، في المرور من هذا الدور سيواجه أحد الفرق الأربعة في ثمن النهائي.

تلك الفرق الاربعة، هم الأوليمبي باماكو المالي، المغرب التطواني المغربي، كانو بيلارز النيجيري، أو الملكية جوبا الجنوب سوداني.

جدير بالذكر أن المغرب التطواني، كان قد شارك في كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة.

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