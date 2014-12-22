الأهلي والمصري.. 3 من يناير بملعب الجونة

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، موعدا جديدا لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري على ملعب الجونة يوم 20 ديسمبر الجاري.

وطلبت وزارة الداخلية تأجيل المباراة بسبب تزامنها مع النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد الشهيرة التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور الأهلي فبراير 2012.

وبالفعل تم تأجيل اللقاء لأجل، وقتها لم يكن مسمى.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات لـFilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر إقامة المباراة في الثالث من شهر يناير المقبل.

وسيلعب الأهلي والمصري على أرض استاد الجونة، وذلك في الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وتقام المباراة طبعا بدون حضور جماهري، مع دعوة 25 عضوا من كل ناد لدعم فريقه في المدرجات.

وفي الإطار نفسه، تقرر تأجيل لقاء الجونة مع الأهلي، والذي كان مقررا له 3 يناير. كذلك تم تأجيل لقاء المصري البورسعيدي واتحاد الشرطة والذي كان مقررا أن يقام في اليوم نفسه.