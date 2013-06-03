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شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بـ"ثانوية بنى سويف" الأزهرية

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شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بـ"ثانوية بنى سويف" الأزهرية شكاوى من صعوبة أسئلة النحو بـ"ثانوية بنى سويف" الأزهرية

تعددت شكاوى طلاب القسمين العلمى والأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية بلجان بنى سويف من صعوبة أسئلة مادة النحو، بالإضافة إلى طول الأسئلة واحتوائها على إحدى النقاط من خارج المنهج و نماذج الامتحانات.

وأكد عبد الرحمن ممدوح (القسم العلمى)، وحسن على (القسم الأدبى) أن مادة النحو اتسمت بالصعوبة، فضلا عن أن النقطة (أ) فى السؤال الأول وعنوانها (ما الدليل على أنه ما سمى بأسماء الأفعال) جاءت من خارج المنهج والكتاب المدرسى.

وأشار الطالبان إلى أن الوقت لم يكن كافياً مقارنة بعدد الأسئلة، حتى أن الكثيرين من الطلاب لم يتمكنوا من الإجابة على جميع الأسئلة.

أما الطلاب محمود أشرف، وخديجة مصطفى، ومحمد خميس، فأوضحوا أن الامتحان تضمن 4 أسئلة يحتوى كل منها على ثلاث نقاط وأكثر، ونظرا لطول الأسئلة لم يكن الوقت المحدد كافياً، مما دفعنا إلى الاستمرار فى تدوين الإجابات حتى إعلان المراقبين عن انتهاء الوقت.

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مصر 365