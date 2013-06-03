زعزوع: السياحة الإيرانية لا ترتبط بالسياسة أو الدين وسيتم منعها إذا تجاوزت

قال وزير السياحة هشام زعزوع، إن السياحة الإيرانية تأتى إلى مصر من أجل السياحة فقط، مناشدا الجميع عدم إقحام السياسة فى العملية السياحية الإيرانية.

وقال: "هى تأتى إلى مصر مثلها مثل أى سياحة أخرى والسائح الإيرانى ينفق ثلاثة أضعاف السائح الأوروبى"، مؤكدا أن الوزارة قامت بوضع الأطر الأساسية لعمل شركات السياحة فى مجال السياحة الإيرانية، مشيرا إلى أن السياحة الإيرانية تأتى إلى مصر متوجهة إلى الأقصر وأسوان حيث تعانى السياحة هناك كثيرا وتراجعت بصورة كبيرة.

وأعرب عن توقعه أن ترتفع حركة السياحة الإيرانية إلى مصر فى سبتمبر أو أكتوبر المقبل وهو ما سيدفع العديد من شركات السياحة إلى العمل مع السوق الإيرانى وليس ثلاث شركات فقط.

وأشار إلى نشاط الحركة سياحية الوافدة من الهند. وقال "سيتم التوصل إلى اتفاق لتسيير خط طيران جديد بين نيودلهى والقاهرة وهو ما قد يساعد على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الهند وتضاعف الأعداد"، موضحا أن "هناك حركة سياحية جديدة تم الاتفاق عليها بين العراق ومصر.. من آربيل وبغداد وغيرها من المناطق العراقية".

وأكد زعزوع أن تطوير منطقة الأهرامات مستمر وهناك تنسيق تام بين وزارة السياحة ووزارة الآثار ووزارة الداخلية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك تمويلا كبيرا تم ضخه من أجل الحفاظ على تلك المنطقة وتطويرها، مشددا على أن هناك متابعة دائمة لتطوير منطقة الأهرامات والسعى إلى عدم وجود أى من العاملين من خارج أبناء المنطقة من أجل عدم تعرض السياح لأى مضايقات أو مشكلات معهم .

وأشار إلى أن هناك اتفاقا مع وزير الآثار من أجل القيام بزيارات مفاجئة إلى منطقة الأهرامات لمتابعة مشروع تطوير المنطقة والتى لها مكانة خاصة على مستوى العالم، مؤكدا أن هناك اجتماع مع وزير الكهرباء من أجل تعديل أوضاع الطاقة فى المنشآت السياحية والعمل على عدم قطع الكهرباء عنها حتى لا يتضرر السائح وحركة السياحة إلى مصر.