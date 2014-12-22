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وزارة السياحة تستضيف نجم برشلونة “تشافي هيرنانديز” في القاهرة

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وزارة السياحة تستضيف نجم برشلونة “تشافي هيرنانديز” في القاهرة وزارة السياحة تستضيف نجم برشلونة “تشافي هيرنانديز” في القاهرة

ترعى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة معسكر نجم فريق برشلونة الاسباني ومنتخب اسبانيا “تشافي هيرنانديز” لناشئين كرة القدم والمنعقد خلال الفترة من “18 -24″ ديسمبر 2014 بمعسكر بالم هيلز الرياضي بالقاهرة .

وأعرب تشافي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن انطلاق المعسكر بالقاهرة – عن سعادته بتواجده بالقاهرة بلد الحضارات والثقافة لإقامة معسكره ولقضاء إجازة الكريسماس، مشيراً إلى أنه يشعر بالأمان في ،لافتا إلى أنها تعد المكان الانسب لاستضافة مثل هذا الحدث بعد خروجه من حدود إسبانيا.
> وأشار تشافي أن مصر هي البلد الاولى التي يخوض بها تجربة تدريب الاطفال خارج بلاده .

يذكر أن هذه المرة الاولى التي ينتقل فيها معسكر نجم برشلونة إلى خارج أسبانيا ، وذلك بمشاركة 500 طفل مصري وأجنبي ناشئ ،وبحضور عدد 15 من المدربين والمساعدين بالإضافة إلى عائلة اللاعب.

ومن جانبه قال وزير السياحة هشام زعزوع أن استضافة الشخصيات المشهورة من شأنه الترويج للمقصد السياحي ،ويسهم في إبراز الصورة الحقيقة للمقصد السياحي وبث رسائل طمأنه عن أمن وأمان المقصد السياحي المصري.

أ  ش أ

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