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قرعة الكونفدرالية.. طريق الزمالك قد يقوده للفتح الرباطي

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قرعة الكونفدرالية.. طريق الزمالك قد يقوده للفتح الرباطي قرعة الكونفدرالية.. طريق الزمالك قد يقوده للفتح الرباطي

الزمالك سيستهل مشواره في الكونفدرالية الإفريقية مع دور الـ32، بعد مشاهدة ما ستسفر عنه مباريات الجولة التمهيدية من البطولة.

ويلتقي الزمالك مع من سيفوز في مواجهة بانثر الكاميروني ورايون سبورت الرواندي، واللذان سيلعبان في الجولة التمهيدية.

وفي طريق أخر، ينتظر الفتح الرباطي من سيواجهه في دور الـ32 من البطولة الإفريقية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويلعب الفتح الرباطي مع المنتصر من لقاء كارا الكونجولي وتوجو بورديروم.

وقتها، وإن انتصر الزمالك في مباراته، وفاز الفتح الرباطي.. سيصطدم الفريقان العربيان بدور الـ16 من المسابقة.

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