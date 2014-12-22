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القبض علي أميني شرطة وخفير نظامي سرقا 200 ألف جنيه من مواطنين بأسيوط‎

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القبض علي أميني شرطة وخفير نظامي سرقا 200 ألف جنيه من مواطنين بأسيوط‎ القبض علي أميني شرطة وخفير نظامي سرقا 200 ألف جنيه من مواطنين بأسيوط‎

 

ارشيفية

ألقت قوات أمن أسيوط  القبض علي أميني شرطة وخفير نظامي سرقا 200 ألف جنيه من مواطنين بأسيوط.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من كلا من عماد صابر ، خالد مهران احمد ، أنور محمود ، بقيام سيارة شرطة باستيقافهم خلال مرورهم بمنطقة اسيوط الجديدة وتفتيش السيارة والاستياء علي 200 الف جنيه.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وأفادت التحريات بعد التعرف علي أوصاف السيارة التي تبين انها تابعه لمركز شرطة اسيوط وقيام كلا من ” ياسر .أ .م” امين تنفيذ بمركز شرطة اسيوط ،و ” محمود .أ.ك ” امين شرطة ،و ” سيد .ح” خفير باستغلالهم سيارة شرطة تابعه للمركز وتشكيل عصابة تقوم باستيقاف المواطنين وسرقة محتوياتها استغلالا لنفوذهم.

وعلي الفور قامت قوات الامن بالقبض علي المتهمين واعترف أحدهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بذلك.

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